وقوع إصابات متفاوتة بحادث مروري في الباحة

وقعت عدة إصابات متفاوتة جراء حادث مروري وقع في منطقة الباحة.

وقال المرور السعودي إنه باشر حادثًا مروريًا بمنطقة الباحة نتج عنه إصابات متوسطة، وتبين من المعاينة وإجراءات الاستدلال عدم إعطاء الأفضلية للطريق من أحد أطراف الحادث، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية.