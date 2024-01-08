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اللاعب المصري منفتح على الرحيل إلى ليفربول

وكيل محمد صلاح يرد على حقيقة انتقال موكله للدوري الإسباني ويُعطي الأمل لـ الهلال

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٨ مساءً
وكيل محمد صلاح يرد على حقيقة انتقال موكله للدوري الإسباني ويُعطي الأمل لـ الهلال
المواطن - محمد سمعه

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رد الكولومبي رامي عباس وكيل المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي على ما تردد حول اقتراب موكله من الانتقال للدوري الإسباني في الفترة المقبلة.

محمد صلاح والدوري الإسباني

وكان الإعلامي الرياضي الفرنسي سانتي أونا قال عبر حسابه في منصة “إكس” بوقت سابق: “المهاجم المصري صلاح منفتح على مغادرة ليفربول في صيف 2023، في حال الرحيل، هو يُفضل الانتقال لإسبانيا”.

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ورد رامي عباس اليوم على تغريدة أونا السابقة: “أنت لا تعرف أي شيء”.

وكان الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه علق على أنباء اقتراب صلاح من نادي الهلال قائلًا: “صلاح باق في ليفربول ولن ينضم للهلال في يناير”.

وأضاف: “ولا توجد عنده الرغبة؛ إنما كانت رغبته الحقيقة اللعب لنادي الاتحاد فقط لولا وقوف لجنة ضد الرغبة المشتركة بين النادي واللاعب والتي ما زال إلى يومنا هذا (مجهول) مسبباتها”.

واختتم جستنيه حديثه عن محمد صلاح، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قائلًا: “وإن تعددت أسبابها وخيبة أمل حول نادٍ يمثل الكرة السعودية في بطولة كأس العالم لم يحظَ بالدعم المرجو”.

 

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