وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر بيانًا لتوضيح الأمور

علق جراح الظفيري، وكيل أعمال الحارس نواف العقيدي، على تصريحات المدير الفني للأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني، مؤكدًا إصدار بيان رسمي لاحقًا لتوضيح الأمور.

الظفيري يُعلق على تصريحات مانشيني

وقال جراح الظفيري، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل: “قرأت تصريحات مدرب منتخبنا السعودي، روبرتو مانشيني“.

وتابع: “وبصفتنا وكلاء الحارس نواف العقيدي؛ فإننا وقبل كل شيء نتمنى التوفيق لمنتخبنا السعودي في مشواره في البطولة والذي سيبدأ غداً بإذن الله.. فالمنتخب يستحق من الجميع الدعم والمؤازرة في هذا الوقت المهم”.

وأضاف وكيل نواف العقيدي: “وأما عن تصريحات المدرب فإننا نؤكد بأننا نحترم قرارات مانشيني الفنية، ولكن تصريحاته التي خرجت للإعلام لم تكن روايتها مكتملة وفيها حلقة مفقودة.. وسيتم إيضاح ذلك في بيان رسمي لاحقًا”.

مانشيني يوضح سبب استبعاد نواف العقيدي

وكان مانشيني قد أثار حالة من الجدل خلال اليومين الماضيين، بعد استبعاده المفاجئ لنواف العقيدي من قائمة المنتخب السعودي النهائية لكأس آسيا 2023، وضم محمد اليامي بدلًا منه؛ دون توضيح الأمور.

وكشف مانشيني في المؤتمر الصحافي الذي أُقيم اليوم، عن سر استبعاد العقيدي، وأكد أن المستبعدين “نواف، سلمان الفرج وسلطان الغنام”، وقال: “هم من قرروا المغادرة ولست أنا”.

وواصل مانشيني تصريحاته قائلًا: “ونواف العقيدي قال لي حسناً سوف آتي للمعسكر وفي اليوم الآخر قال لا أريد أن آتي.. وقبل 3 أيام ذهب لمدرب الحراس، وقال إن لم ألعب أساسيًا لا أريد أن أبقى”.