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طالبهم بتوضيح كل الأزمات التي يمر بها النادي

وليد الفراج لـ إدارة أنمار الحائلي: لماذا أنتم صامتون ؟

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٠١ مساءً
وليد الفراج لـ إدارة أنمار الحائلي: لماذا أنتم صامتون ؟
المواطن - فريق التحرير

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وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج سؤالًا لإدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مطالبًا إياهم بتوضيح كافة الأمور التي تجري في الفريق وآخرها غياب الفرنسي كريم بنزيما عن تدريبات العميد.

طلب وليد الفراج

وقال الفراج عبر حسابه في منصة ” إكس” اليوم: “نادي الاتحاد يحتاج أن يُقدم إلى أنصاره توضيحات إعلامية وواضحة وصريحة وصادقة، هذا النادي خلاف أنه العميد المؤسس للأندية ولكرة القدم في المملكة، فإنه يمتلك جماهيرية ضخمة، كانت ولازالت من أهم أدوات قوة تسويق الدوري لسنوات طويلة، شوية وضوح، لماذا كل هذا الصمت؟”.

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كريم بنزيما
كريم – المصدر @ittihad

أزمات الاتحاد

ويُعاني الاتحاد منذ خروجه من دور ربع النهائي في بطولة كأس العالم للأندية من عدة أزمات أبرزها تراجع نتائجه في دوري روشن، بجانب عدم انضمام الفرنسي كريم بنزيما لتدريبات العميد بالفترة الماضية.

وغاب بنزيما عن تدريبات الاتحاد، وأكدت تقارير تواجده في جزيرة رينيون بإفريقيا، لتُخيم حالة من الغموض على مستقبله، خاصة بعدما ارتبط اسمه بالعودة لريال مدريد، بجانب تلقيه عروضًا من تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

 

 

 

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