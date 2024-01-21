أتلتيكو مدريد يفكر في ضم فرانك كيسيه 3 تنبيهات من الأرصاد لأهالي عسير والباحة وجازان رقم قياسي تاريخي .. قطارات سار تنقل 11.2 مليون راكب في 2023 وليد الفراج لـ إدارة أنمار الحائلي: لماذا أنتم صامتون ؟ 90 دقيقة تفصل منتخب السعودية عن التأهل لدور الـ16 موعد اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 2024 شرط أتلتيكو مدريد للتفريط في أنخيل كوريا لـ الاتحاد كريستيانو رونالدو يُهاجم الفيفا: جوائز البالون دور والأفضل تفقد مصداقيتها التخصصات الصحية تفتح القبول على برنامج فني نظارات برشلونة يحدد 80 مليون يورو لبيع نجمه لـ بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد
وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج سؤالًا لإدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مطالبًا إياهم بتوضيح كافة الأمور التي تجري في الفريق وآخرها غياب الفرنسي كريم بنزيما عن تدريبات العميد.
وقال الفراج عبر حسابه في منصة ” إكس” اليوم: “نادي الاتحاد يحتاج أن يُقدم إلى أنصاره توضيحات إعلامية وواضحة وصريحة وصادقة، هذا النادي خلاف أنه العميد المؤسس للأندية ولكرة القدم في المملكة، فإنه يمتلك جماهيرية ضخمة، كانت ولازالت من أهم أدوات قوة تسويق الدوري لسنوات طويلة، شوية وضوح، لماذا كل هذا الصمت؟”.
ويُعاني الاتحاد منذ خروجه من دور ربع النهائي في بطولة كأس العالم للأندية من عدة أزمات أبرزها تراجع نتائجه في دوري روشن، بجانب عدم انضمام الفرنسي كريم بنزيما لتدريبات العميد بالفترة الماضية.
وغاب بنزيما عن تدريبات الاتحاد، وأكدت تقارير تواجده في جزيرة رينيون بإفريقيا، لتُخيم حالة من الغموض على مستقبله، خاصة بعدما ارتبط اسمه بالعودة لريال مدريد، بجانب تلقيه عروضًا من تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.
نادي الاتحاد يحتاج ان يقدم لانصارة توضيحات إعلامية واضحة وصريحة وصادقة .. هذا النادي خلاف انه العميد المؤسس للاندية ولكرة القدم في المملكة ، فأنه يمتلك جماهيرية ضخمه كانت ولازالت من اهم ادوات قوة تسويق الدوري لسنوات طويلة ، شوية وضوح ، لماذا كل هذا الصمت ؟ .
— #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) January 21, 2024