وليد الفراج: مانشيني أزال غبار الاتكالية عن المنتخب السعودي

أشاد الإعلامي الرياضي وليد الفراج بالدور الذي قام به المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني لـ المنتخب السعودي، وذلك بعد الفوز مساء الثلاثاء على منتخب عمان في كأس أمم آسيا 2023.

ماذا فعل مانشيني ؟

وقال الفراج في برنامج “أكشن مع وليد”: “المدرب الإيطالي صنع الروح والرجولة بين لاعبي المنتخب السعودي تجد أن بصماته واضحة، وأزال غبار الاتكالية التي كانت موجودة عند بعض لاعبي المنتخب السعودي”.

وواصل الفراج قائلًا: “الأخضر كان يُعاني في السابق من قلة في الروح والقتالية ولا تجدها إلا لو كان هناك مباراة مهمة أو تحد صعب ولكن المدرب الإيطالي ومنذ البداية طالب الجميع بتقديم بداية قوية، فشكرًا لمانشيني”.

وكان مانشيني قرر استبعاد ستة لاعبين من قائمة المنتخب بينهم سلمان الفرج و سلطان الغنام ونواف العقيدي حيث قال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة السعودية وعمان: ”هم من قرروا المغادرة، ولست أنا، الفرج في أول معسكر هو من قال لا يريد أن يلعب في المباراة الودية.. وسلطان الغنام قال لي إنه ليس سعيدًا باللعب للمنتخب”.

وأضاف مدرب الأخضر: “نواف العقيدي قال لي حسنًا سوف آتي للمعسكر وفي اليوم الآخر قال لا أريد أن آتي.. وقبل 3 أيام ذهب لمدرب الحراس، وقال إن لم ألعب أساسيًّا لا أريد أن أبقى”.

المباراة القادمة للأخضر

وسيواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، منتخب قيرغيزستان في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم آسيا مساء الأحد المقبل 21 يناير.

وتنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “أحمد بن علي المونديالي” في الدوحة بقطر، كما تُنقل المباراة عبر قنوات ALKASS EXTRA 1 HD , ALKASS EXTRA 2 HD , BEIN ASIAN CUP 1 , BEIN ASIAN CUP 2, SSC1 HD.