وليد الفراج: مانشيني أزال غبار الاتكالية عن المنتخب السعودي

برد العقارب مراوغ ويستمر 39 يومًا أول تعليق من نواف العقيدي وسلمان الفرج وسلطان الغنام بعد فوز الأخضر تركي العجمة: فوز سيُعيد الهدوء لمعسكر المنتخب السعودي موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي في كأس آسيا والقنوات الناقلة التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج السعودية مخالفة وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء وظائف شاغرة لدى مطارات جدة علي البليهي رجل مباراة السعودية وعمان وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن
أشاد الإعلامي الرياضي وليد الفراج بالدور الذي قام به المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني لـ المنتخب السعودي، وذلك بعد الفوز مساء الثلاثاء على منتخب عمان في كأس أمم آسيا 2023.
وقال الفراج في برنامج “أكشن مع وليد”: “المدرب الإيطالي صنع الروح والرجولة بين لاعبي المنتخب السعودي تجد أن بصماته واضحة، وأزال غبار الاتكالية التي كانت موجودة عند بعض لاعبي المنتخب السعودي”.
وواصل الفراج قائلًا: “الأخضر كان يُعاني في السابق من قلة في الروح والقتالية ولا تجدها إلا لو كان هناك مباراة مهمة أو تحد صعب ولكن المدرب الإيطالي ومنذ البداية طالب الجميع بتقديم بداية قوية، فشكرًا لمانشيني”.
وكان مانشيني قرر استبعاد ستة لاعبين من قائمة المنتخب بينهم سلمان الفرج و سلطان الغنام ونواف العقيدي حيث قال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة السعودية وعمان: ”هم من قرروا المغادرة، ولست أنا، الفرج في أول معسكر هو من قال لا يريد أن يلعب في المباراة الودية.. وسلطان الغنام قال لي إنه ليس سعيدًا باللعب للمنتخب”.
وأضاف مدرب الأخضر: “نواف العقيدي قال لي حسنًا سوف آتي للمعسكر وفي اليوم الآخر قال لا أريد أن آتي.. وقبل 3 أيام ذهب لمدرب الحراس، وقال إن لم ألعب أساسيًّا لا أريد أن أبقى”.
وسيواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، منتخب قيرغيزستان في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم آسيا مساء الأحد المقبل 21 يناير.
وتنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “أحمد بن علي المونديالي” في الدوحة بقطر، كما تُنقل المباراة عبر قنوات ALKASS EXTRA 1 HD , ALKASS EXTRA 2 HD , BEIN ASIAN CUP 1 , BEIN ASIAN CUP 2, SSC1 HD.
وليد الفراج: شكراً روبيرتو مانشيني على نفض الغبار عن السجاد القديم ، نفض الأخضر عن الاتكالية 👍🏻🔥 .. الجاي أجمل 🇸🇦#أكشن_مع_وليد#كأس_آسيا2023#السعودية_عمان
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/jCFB5n33qK pic.twitter.com/w6BhNC8nNN
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 16, 2024