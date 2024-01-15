وليد الفراج: مانشيني كشف الحقيقة المؤلمة

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على تصريحات المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني عن سبب استبعاد كل من نواف العقيدي وسلطان الغنام وسلمان الفرج.

وكان مانشيني قال في المؤتمر الصحفي اليوم قبل مباراة السعودية وعمان: ” هم من قرروا المغادرة، ولست أنا، الفرج في أول معسكر هو من قال لا يريد أن يلعب في المباراة الودية.. وسلطان الغنام قال لي إنه ليس سعيدًا باللعب للمنتخب”.

وأضاف مدرب الأخضر: “نواف العقيدي قال لي حسناً سوف آتي للمعسكر وفي اليوم الآخر قال لا أريد أن آتي.. وقبل 3 أيام ذهب لمدرب الحراس، وقال إن لم ألعب أساسيًا لا أريد أن أبقى”.

وقال الفراج عبر حسابه في منصة ” إكس” : “سياسة ترقيع المعلومات الصادمة التي أعلنها المدرب الإيطالي لن تنجح، لن يُخفف منها محاولات وكلاء اللاعبين خلط الأمور، القضية خسرانة، وأي دفاع عنها هو محاولة لتخفيف الصدمة بعدما كشف الحقيقة المؤلمة للشارع الرياضي، يا ليت بعض أصحاب المصلحة يسكتون، ما تترقع”.

وتابع: ” مدرب المنتخب يقول ووكيل اللاعب ينفي، من صاحب المصلحة؟، المدرب ولا الوكيل، عزيزي المشجع كله بعقله راضي”.

رد وكيل نواف العقيدي على مانشيني

وكان جراح الظفيري، وكيل أعمال الحارس نواف العقيدي علق على تصريحات المدير الفني للأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني، مؤكدًا إصدار بيان رسمي لاحقًا لتوضيح الأمور.

وقال جراح الظفيري، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”،: “قرأت تصريحات مدرب منتخبنا السعودي، روبرتو مانشيني“.

وتابع: “وبصفتنا وكلاء الحارس نواف العقيدي؛ فإننا وقبل كل شيء نتمنى التوفيق لمنتخبنا السعودي في مشواره في البطولة والذي سيبدأ غداً بإذن الله.. فالمنتخب يستحق من الجميع الدعم والمؤازرة في هذا الوقت المهم”.

وأضاف وكيل نواف العقيدي: “وأما عن تصريحات المدرب فإننا نؤكد بأننا نحترم قرارات مانشيني الفنية، ولكن تصريحاته التي خرجت للإعلام لم تكن روايتها مكتملة وفيها حلقة مفقودة.. وسيتم إيضاح ذلك في بيان رسمي لاحقًا”.