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تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوستاريكا

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٠٨ مساءً
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوستاريكا
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من فخامة الرئيس رودريغو تشافيز روبلز رئيس جمهورية كوستاريكا، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

تسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله اليوم بمقر الوزارة في الرياض، معالي وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.

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