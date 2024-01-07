Icon

ولي العهد يجتمع مع السيناتور ليندسي غراهام بالمخيم الشتوي في العُلا Icon ساهم تجسد مثالًا رائعًا للمنصات الرقمية في خدمة القضايا الإنسانية Icon سناب شات متهمة بتسهيل صفقات مخدرات بين الشباب Icon جاكم البرد.. موجة صفرية نهاية الأسبوع الحالي Icon في كأس إنجلترا .. النيران الصديقة تُقصي آرسنال ضد ليفربول Icon مطارات القابضة راعيًا ماسيًّا لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024  Icon قرصنة شاشات مطار بيروت Icon 5 أشهر على انتهاء مهلة ترقيم الإبل Icon النصر يُراقب نجم ليفربول في يناير Icon صعود بورصات الخليج بدعم من ارتفاع أسعار النفط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
محمد بن سلمان
جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين

ولي العهد يجتمع مع السيناتور ليندسي غراهام بالمخيم الشتوي في العُلا

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
ولي العهد يجتمع مع السيناتور ليندسي غراهام بالمخيم الشتوي في العُلا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في المخيم الشتوي بالعُلا، اليوم، مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام.

استعراض علاقات الصداقة

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ.
فيما حضر من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني والوفد المرافق.

قد يهمّك أيضاً
التأمينات تتفاعل مع أم مواطن تشتكي تعنت مديرها اليمني

التأمينات تتفاعل مع أم مواطن تشتكي تعنت مديرها اليمني

رونالدو يحصد جائزة جلوب سوكر لأفضل هداف في 2023

رونالدو يحصد جائزة جلوب سوكر لأفضل هداف في 2023

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم