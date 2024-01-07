ولي العهد يجتمع مع السيناتور ليندسي غراهام بالمخيم الشتوي في العُلا ساهم تجسد مثالًا رائعًا للمنصات الرقمية في خدمة القضايا الإنسانية سناب شات متهمة بتسهيل صفقات مخدرات بين الشباب جاكم البرد.. موجة صفرية نهاية الأسبوع الحالي في كأس إنجلترا .. النيران الصديقة تُقصي آرسنال ضد ليفربول مطارات القابضة راعيًا ماسيًّا لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 قرصنة شاشات مطار بيروت 5 أشهر على انتهاء مهلة ترقيم الإبل النصر يُراقب نجم ليفربول في يناير صعود بورصات الخليج بدعم من ارتفاع أسعار النفط
اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في المخيم الشتوي بالعُلا، اليوم، مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام.
وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ.
فيما حضر من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني والوفد المرافق.