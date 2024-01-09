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جرى استعراض العلاقات الثنائية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الكندي

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٠٣ مساءً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الكندي
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس الوزراء الكندي السيد جاستن ترودو.

استعراض العلاقات الثنائية

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وكندا، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

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كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأحداث وتداعياتها الأخيرة والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.

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