ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء بنجلاديش

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لدولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش الشعبية، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.