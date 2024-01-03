وندر جاردن تستقبل محبي المغامرة والتشويق برحلة على متن أبولو 18

يعيش زوار منطقة “وندر جاردن”، ضمن منطقة “حديقة الفراشات”، إحدى مناطق موسم الرياض، تجربة لعبة “أبولو 18” الاحترافية المليئة بالمتعة والتشويق، ممزوجة بشعور السفر إلى الفضاء وما يتخلله من تفاصيل مثيرة للدهشة.



وتعد اللعبة تجربة استثنائية وفريدة من نوعها، وهي مستوحاة من رحلة المركبة الفضائية الأمريكية “أبولو 13” التي أرسلت عام 1970م في مهمة استطلاعية إلى سطح القمر، حيث تنطلق بسرعة تصل إلى 120 كلم في الساعة، ليبلغ ارتفاعها نحو 60 مترًا، وتتيح للزوار فرصة التحليق في سماء المنطقة، والتمتع بإطلالة جميلة من الأعلى على جميع تفاصيلها.



وتحظى لعبة “أبولو 18” بإقبال كبير من الزوار من محبي المغامرة والتشويق، نظرًا لتميز شكلها ومفهومها، حيث يتمكن 16 شخصًا من السفر معًا في كل رحلة، ضمن اشتراطات ومعايير عالية المستوى لتوفير أعلى درجات الأمان للمشاركين.



وتأتي منطقة وندر جاردن ضمن فعاليات موسم الرياض، وتتيح لزوارها تجارب ممتعة مليئة بالحماس من الألعاب والموسيقى والمأكولات العالمية، ويقدم موسم الرياض في نسخته الرابعة المقام تحت شعار Big Time العديد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية.