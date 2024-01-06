ياسين بونو: فخور بتتويجي بجائزة الأسد الذهبي

أعرب حارس مرمى الهلال والمنتخب المغربي، ياسين بونو، عن سعادته بالحصول على جائزة “الأسد الذهبي” للمرة الأولى في تاريخه.

ياسين بونو سعيد بالتتويج

وتسلم ياسين بونو بالأمس، جائزة “الأسد الذهبي” المقدمة من جريدة “المنتخب”، كأفضل لاعب إفريقي لمنافسات موسم 2022\ 2023، ليكون أول مغربي يحصد هذه الجائزة.

وقال ياسين بونو: “فخور بأن أتوج بهذه الجائزة الجميلة، التي يستحقها في واقع الأمر كل زملائي اللاعبين الذين ساهموا في تألقي سواء في المنتخب المغربي أو إشبيلية أو الهلال”.

وأضاف: “فخور أيضًا بأن أكون أول لاعب مغربي حصل على هذه الجائزة، وأهديها لكل أسود الأطلس ولزملائي داخل ناديي إشبيلية والهلال، وأعتبرها حافزًا لي لكي أواصل العمل؛ لتحقيق الأفضل في المستقبل بمشيئة الله”.

بونو يتفوق على محرز وصلاح

وكان ياسين بونو قد توج بالنسخة الـ15 من جائزة “الأسد الذهبي”، من خلال الاستفتاء الذي نظمته “المنتخب” الرياضية، بمشاركة إعلاميين وخبراء ومتابعين لموقعها الإلكتروني، حيث حصل على 208 نقاط.

وحل نجم نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمين ثانيًا بـ134 نقطة، ثم نجم باريس سان جيرمان والمغرب، أشرف حكيمي بـ83 نقطة، يليه نجم الأهلي والجزائر رياض محرز بـ72 نقطة، ونجم ليفربول ومصر محمد صلاح بـ63 نقطة.