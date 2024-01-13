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بعد تألقه خلال منافسات عام 2023

ياسين بونو في منافسة قوية لحصد جائزة أفضل حارس

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:١٣ مساءً
ياسين بونو في منافسة قوية لحصد جائزة أفضل حارس
المواطن - فريق التحرير

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تأمل الجماهير في تتويج حارس مرمى الهلال والمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، ياسين بونو بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2023.

منافسة قوية على أفضل حارس

ويتنافس ياسين بونو على جائزة “ذا بيست” لأفضل حارس في العالم 2023 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مع البلجيكي تيبو كورتو “ريال مدريد”، والبرازيلي إيدرسون مورايس “مانشستر سيتي”.

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ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائز بالجائزة في الحفل الذي يُقيمه “فيفا” في لندن، يوم الاثنين، على أن يتم اختيار الفائز بناء على الإنجازات التي حققها خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022 وحتى 20 أغسطس الماضي.

كورتوا
كورتوا – المصدر @realmadriden

ياسين بونو يتألق

وتألق ياسين بونو بشكل لافت مع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2022، والتي أنهاها في المركز الرابع، في إنجاز تاريخي وغير مسبوق للمنتخبات الإفريقية والعربية.

ياسين بونو 1
بونو – المصدر @fifaworldcup_ar

وواصل بونو التألق، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني، وساهم في تتويجه بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه، بعد تجاوز روما في النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4\1، قبل أن ينضم للهلال في الصيف.

ياسين بونو - إشبيلية - النصر
بونو

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