ياسين بونو في منافسة قوية لحصد جائزة أفضل حارس

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تأمل الجماهير في تتويج حارس مرمى الهلال والمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، ياسين بونو بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2023.
ويتنافس ياسين بونو على جائزة “ذا بيست” لأفضل حارس في العالم 2023 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مع البلجيكي تيبو كورتو “ريال مدريد”، والبرازيلي إيدرسون مورايس “مانشستر سيتي”.
ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائز بالجائزة في الحفل الذي يُقيمه “فيفا” في لندن، يوم الاثنين، على أن يتم اختيار الفائز بناء على الإنجازات التي حققها خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022 وحتى 20 أغسطس الماضي.
وتألق ياسين بونو بشكل لافت مع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2022، والتي أنهاها في المركز الرابع، في إنجاز تاريخي وغير مسبوق للمنتخبات الإفريقية والعربية.
وواصل بونو التألق، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني، وساهم في تتويجه بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه، بعد تجاوز روما في النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4\1، قبل أن ينضم للهلال في الصيف.