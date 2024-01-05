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في بطولة كأس الأمم الإفريقية

ياسين بونو يُحفز الجماهير لدعم المغرب

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٤٠ مساءً
ياسين بونو يُحفز الجماهير لدعم المغرب
المواطن - فريق التحرير

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شدد حارس مرمى الهلال والمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، ياسين بونو على أهمية الحضور الجماهيري في بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

ياسين بونو يطالب الجماهير بالحضور

وقال ياسين بونو خلال تصريحاته لموقع الاتحاد المغربي لكرة القدم: “أدعو جماهير المغرب لمساندة الفريق، وتكرار الدعم والحضور القوي، مثلما كان عليه الوضع في مونديال قطر”.

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ياسين بونو 1
بونو – المصدر @fifaworldcup_ar

وأضاف بونو: “نراهن على الحضور الجماهيري الكبير، وهو شرط أساسي حتى ننجز الأهداف المطلوبة من المنتخب المغربي الأول لكرة القدم؛ بشأن التتويج باللقب الإفريقي”.

وواصل ياسين بونو تصريحاته قائلًا: “أتوقع دعمًا كبيرًا من جانب أنصار الأسود، وسيكونون في الموعد بكوت ديفوار خلال مواجهات المنتخب المغربي، لدعم اللاعبين في البطولة”.

ياسين بونو
بونو – المصدر @fifaworldcup_ar

المنتخب المغربي بكأس الأمم الإفريقية

وتُقام منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 من شهر فبراير المقبل، وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في مجموعة واحدة مع تنزانيا وجمهورية الكونغو وزامبيا.

ولم يعرف المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، طريق التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، سوى مرة وحيدة في نسخة 1976، التي أقيمت في إثيوبيا، ويعول على الحضور الجماهيري، أملًا في حصد البطولة.

المنتخب المغربي
لاعبو المنتخب – المصدر @EnMaroc

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