ياسين بونو يُلمح لرحيله عن الهلال ويكشف فريقه القادم

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فاجأ الحارس المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، جماهير أزرق الرياض بالفريق الذي يرغب في اللعب له بعد رحيله عن أزرق الرياض.
وقال بونو في حوار مع قناة TY C الأرجنتينية: “أريد الفوز بلقب مع منتخب المغرب واللعب يومًا ما لفريق ريفر بليت الأرجنتيني”.
وفي يوم 11 ديسمبر الماضي، تُوج بونو بجائزة أفضل حارس إفريقي عن عام 2023.
وفاز بونو بالجائزة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بعد احتلاله المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022 مع المنتخب المغربي.
يذكر أن منتخب المغرب يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي تُقام مطلع العام الحالي في كوت ديفوار.
ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة في كأس الأمم الإفريقية مع منتخبات “تنزانيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، زامبيا”.
BONO SE ILUSIONA CON RIVER 🧤⚪🔴
El arquero marroquí de 32 años, hoy en el Al-Hilal de Arabia Saudita, no ocultó su deseo a futuro: "¿Un sueño pendiente? Ganar un título con mi Selección y jugar en River".
🎙️ YouTube/Ezzequiel pic.twitter.com/WGrde3Qkme
— TyC Sports (@TyCSports) January 3, 2024