Icon

ضبط أكثر من 123 ألف علبة أفياش معدنية مغشوشة في الشرقية Icon باريس سان جيرمان بطلًا لـ كأس السوبر الفرنسي Icon معدات حديثة لكشط أسفلت الطرق بالمياه Icon ياسين بونو يُلمح لرحيله عن الهلال ويكشف فريقه القادم Icon صفقة إسبانية هدية أنمار الحائلي لجماهير الاتحاد Icon السعودية ترفض بشكل قاطع التصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي Icon ريال مدريد يهزم مايوركا بشق الأنفس وينفرد بصدارة الدوري الإسباني Icon نقص 6 فيتامينات يرتبط بتساقط الشعر Icon ضبط شخصين أطلقا النار في مناسبة اجتماعية بنجران Icon القناة الناقلة لـ مباراة السعودية ولبنان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

ياسين بونو يُلمح لرحيله عن الهلال ويكشف فريقه القادم

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٠٠ صباحاً
ياسين بونو يُلمح لرحيله عن الهلال ويكشف فريقه القادم
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

فاجأ الحارس المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، جماهير أزرق الرياض بالفريق الذي يرغب في اللعب له بعد رحيله عن أزرق الرياض.

وقال بونو في حوار مع قناة TY C الأرجنتينية: “أريد الفوز بلقب مع منتخب المغرب واللعب يومًا ما لفريق ريفر بليت الأرجنتيني”.

قد يهمّك أيضاً
هدف يفصل ميتروفيتش عن رقم تاريخي

هدف يفصل ميتروفيتش عن رقم تاريخي

أمطار رعدية وسيول وبرد على 7 مناطق

أمطار رعدية وسيول وبرد على 7 مناطق

ياسين بونو أفضل حارس إفريقي

وفي يوم 11 ديسمبر الماضي، تُوج بونو بجائزة أفضل حارس إفريقي عن عام 2023.

وفاز بونو بالجائزة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بعد احتلاله المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022 مع المنتخب المغربي.

يذكر أن منتخب المغرب يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي تُقام مطلع العام الحالي في كوت ديفوار.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة في كأس الأمم الإفريقية مع منتخبات “تنزانيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، زامبيا”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سالم الدوسري وميتروفيتش يزوران شباك الطائي بعد 30 دقيقة
الرياضة

سالم الدوسري وميتروفيتش يزوران شباك الطائي بعد...

الرياضة
وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية
وظائف

وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

وظائف
طريف تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم بواقع 3 مئوية
السعودية اليوم

طريف تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم بواقع...

السعودية اليوم
فوز ثمين لـ تشيلسي ضد كريستال بالاس
الرياضة

فوز ثمين لـ تشيلسي ضد كريستال بالاس

الرياضة
أغنى عائلات في العالم تضيف لثرواتها 1.5 تريليون دولار
السوق

أغنى عائلات في العالم تضيف لثرواتها 1.5...

السوق
الأهلي والاتحاد يحاولان حسم صفقة مودريتش في يناير
الرياضة

الأهلي والاتحاد يحاولان حسم صفقة مودريتش في...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف
المالك: مشكلة الشباب واضحة وبيسكان أخذ فرصته
آخر الاخبار

المالك: مشكلة الشباب واضحة وبيسكان أخذ فرصته

آخر الاخبار

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه