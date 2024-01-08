يزيد الراجحي يتصدر الترتيب العام لرالي داكار 2024

تصدر السائق السعودي يزيد الراجحي، الترتيب العام لفئة السيارات في رالي داكار السعودية 2024، بعد نهاية منافسات المرحلة الثالثة اليوم.

يزيد الراجحي في صدارة الترتيب

وسجل سائق فريق تويوتا غازو، البرازيلي لوكاس مورايس، أسرع زمن ببلوغ خط نهاية المرحلة الثالثة متقدمًا على سائق فريق أودي، السويدي ماتياس إكستروم بفارق 9 ثوان، ثم يزيد الراجحي بفارق دقيقة واحدة و9 ثوان عن المتصدر.

وبعد نتائج اليوم، قفز يزيد الراجحي إلى صدارة الترتيب العام برالي داكار، وبفارق 29 ثانية عن سائق فريق أودي، المخضرم الإسباني كارلوس ساينز، ثم إكستروم، وبفارق 8 دقائق و26 ثانية عن متصدر الترتيب.

الترتيب العام لفئة السيارات

وجاء لوكاس مورايس في المركز الرابع بالترتيب العام لفئة السيارات في رالي داكار، ثم حامل اللقب، القطري ناصر العطية، متفوقًا على الأسطورة ستيفان بيترهانسيل، الذي احتل المركز السادس.

وصعد الفرنسي ماتيو سيرادوري إلى المركز السابع، ثم مواطنه رومان دوماس، فيما تراجع سيباستيان لوب إلى المركز التاسع، وجاء الليتواني فيدوتاس زالا في المركز العاشر بالترتيب العام.