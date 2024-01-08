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بعد نهاية منافسات المرحلة الثالثة

يزيد الراجحي يتصدر الترتيب العام لرالي داكار 2024

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٤٢ مساءً
يزيد الراجحي يتصدر الترتيب العام لرالي داكار 2024
المواطن - فريق التحرير

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تصدر السائق السعودي يزيد الراجحي، الترتيب العام لفئة السيارات في رالي داكار السعودية 2024، بعد نهاية منافسات المرحلة الثالثة اليوم.

يزيد الراجحي في صدارة الترتيب

وسجل سائق فريق تويوتا غازو، البرازيلي لوكاس مورايس، أسرع زمن ببلوغ خط نهاية المرحلة الثالثة متقدمًا على سائق فريق أودي، السويدي ماتياس إكستروم بفارق 9 ثوان، ثم يزيد الراجحي بفارق دقيقة واحدة و9 ثوان عن المتصدر.

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لوكاس مورايس
لوكاس مورايس – المصدر @Dakar_arabic

وبعد نتائج اليوم، قفز يزيد الراجحي إلى صدارة الترتيب العام برالي داكار، وبفارق 29 ثانية عن سائق فريق أودي، المخضرم الإسباني كارلوس ساينز، ثم إكستروم، وبفارق 8 دقائق و26 ثانية عن متصدر الترتيب.

يزيد الراجحي
الراجحي – المصدر @mosgovsa

الترتيب العام لفئة السيارات

وجاء لوكاس مورايس في المركز الرابع بالترتيب العام لفئة السيارات في رالي داكار، ثم حامل اللقب، القطري ناصر العطية، متفوقًا على الأسطورة ستيفان بيترهانسيل، الذي احتل المركز السادس.

وصعد الفرنسي ماتيو سيرادوري إلى المركز السابع، ثم مواطنه رومان دوماس، فيما تراجع سيباستيان لوب إلى المركز التاسع، وجاء الليتواني فيدوتاس زالا في المركز العاشر بالترتيب العام.

ناصر العطية في رالي داكار 2024
العطية – المصدر @mosgovsa

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