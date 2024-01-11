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أدى إلى انسحابه من الرالي

يزيد الراجحي يتعرض لحادث انقلاب سيارته خلال مسابقات رالي داكار

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٥٢ مساءً
يزيد الراجحي يتعرض لحادث انقلاب سيارته خلال مسابقات رالي داكار
المواطن - فريق التحرير

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تعرض سائق الراليات يزيد الراجحي، إلى حادث انقلاب سيارته خلال مسابقات رالي داكار 2024 المقامة للمرة الخامسة في السعودية، ما أدى إلى انسحابه من الرالي.

ووثق مقطع فيديو، الراجحي وهو يوضح تفاصيل الحادث الذي تعرض له في الكيلو 51 من المرحلة السادسة من المسابقة في الربع الخالي.

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وقال الراجحي، إنه اصطدم بقطعة صخرية خلال السباق، ما أدى إلى كسر المساعد وانقلاب السيارة، حيث هبطت بزاوية وانقلبت.

وأضاف: “الحمد لله على السلامة، قدر الله وما شاء فعل”.

وتداول محبو الراجحي الفيديو على نطاق واسع، حامدين الله على سلامته، داعين له بالتوفيق في المسابقات المقبلة.

وقال خالد بن هجر “معوض خير إن شاء الله.. وبالتوفيق في القادم لبطلنا الرائع”، وأضافت حنان الدوسري “سلامتك أبو محمد”.

ولفت فهد المحمد “حمد لله على سلامته”.

وكان يزيد الراجحي حصل على 3 ميداليات ذهبية أول أمس، وذلك بعد تصدره الترتيب العام في رالي داكار في المرحلة الثالثة.

وقال الراجحي بعد الفوز بالميداليات الذهبية الـ3: “الميدالية الأولى هي نتيجة صدارة الرالي بعد يومه الثالث، والميدالية الثانية، هي نتيجة مواصلتي صدارة الرالي بعد اليوم الرابع، والميدالية الثالثة هي صدارتي بترتيب النقاط”.

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