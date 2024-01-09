يشهد مواجهة قوية بين الريال وأتلتيكو مدريد .. نتائج قرعة دور الـ16 بـ كأس ملك إسبانيا

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كشفت قرعة كأس ملك إسبانيا موسم 2023/ 2024 عن مواجهات قوية في دور الـ16 للبطولة.
وجاءت النتائج كالتالي: “برشلونة ضد فريق سلامنكا، تينيرفي ضد ريال مايوركا، خيتافي ضد إشبيلية، أوساسونا ضد ريال سوسيداد، فالنسيا ضد سيلتا فيجو، أتلتيك بيلباو ضد ديبورتيفو ألافيش، أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد، جيرونا، رايو فاليكانو”.
جدير بالذكر أن مباريات دور ثمن نهائي كأس الملك ستُقام أيام 16 و17 و18 يناير الجاري.