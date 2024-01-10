يوتيوب تطلق ميزة جديدة لإنقاذ الحالات الصحية الطارئة

أعلنت شركة يوتيوب، اليوم الأربعاء، خاصية جديدة للمساعدة في إنقاذ الحالات الصحية الطارئة، في إطار جهودها لمحاربة المعلومات الطبية الخاطئة، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المواقف العاجلة.

مساعدة المرضى والحالات الحرجة

وتوفر يوتيوب خاصية “First Aid Information Shelves” أو “رفوف معلومات الإسعافات الأولية”، وهي مكتبة من مقاطع الفيديو التي تظهر خطوة بخطوة ما يجب عليهم فعله إذا كان هناك من يعاني من جرعة زائدة من المخدرات أو نوبة قلبية أو أي حدث آخر يهدد حياتهم.

وستُظهر الخاصية مقاطع الفيديو من منظمات صحية معتمدة في أعلى نتائج البحث ذات الصلة، ويمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة العثور على مقاطع فيديو حول 12 موضوعًا، بما في ذلك الإنعاش القلبي الرئوي والنوبات والاختناق والنزيف والذهان، ومعظمها مدتها دقيقة أو دقيقتان.

خدمة مجانية

من جانبه قال جارث جراهام، المدير العالمي لخدمات الرعاية الصحية والصحة العامة في يوتيوب لشبكة “سي إن بي سي”: إن الفكرة بأكملها تتمحور حول التوقيت والإيجاز ومشاركة هذه المعلومات بسهولة قدر الإمكان.

ولن تحتوي مقاطع الفيديو هذه على إعلانات، مما يعني أن “يوتيوب” لن تجني أموالًا منها، كما أن الشركة لن تشارك في إعداد هذا المحتوى وإنما ستتركه للخبراء.