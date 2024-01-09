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سرعتها أكثر من ضعف سرعة الصوت

يوروفايتر الطائرات الأقوى بالعالم تنضم للأسطول السعودي عبر صفقة جديدة

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:١٩ مساءً
يوروفايتر الطائرات الأقوى بالعالم تنضم للأسطول السعودي عبر صفقة جديدة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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وافقت ألمانيا على بيع مقاتلات يوروفايتر، والتي تعتبر من أكثر الطائرات القتالية الحديثة متعددة الأدوار تقدمًا وتطورًا في العالم، وتم تصميم المقاتلة لتكون قادرة على القتال الجوي والهجوم الأرضي والاستطلاع، وفقًا لموقع “بي إيه إي سيستمز”، وموقع “يوروفايتر”.

بيع مقاتلات يوروفايتر تايفون للسعودية

وقررت المانيا بيع مقاتلات من طراز يوروفايتر تايفون، للمملكة العربية السعودية، وقال متحدث باسم شركة BAE Systems في بيان: “نواصل معالجة المتطلبات الجديدة الحالية والمحتملة كجزء من الاتفاقيات طويلة الأمد بين حكومة المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية”. وأضاف “نحن ندعم حكومة المملكة المتحدة في المناقشات مع المملكة العربية السعودية.”

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وتمتلك المملكة العربية السعودية بالفعل أسطولًا مكونًا من 72 طائرة يوروفايتر بعد الاتفاق على البيع الأول مع شركة BAE في عام 2007.

أهم خصائص مقاتلات يوروفايتر

وأفاد موقع بريكينج ديفينس “breakingdefense” المختص بالشؤون العسكرية، بأن مقاتلة يوروفايتر تايفون (Eurofighter Typhoon) هي مقاتلة جوية متعددة المهام طورتها شركة يوروفايتر للطائرات المشتركة، وهي مشروع مشترك بين بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وتتمثل أهم الخصائص الرئيسية لمقاتلة يوروفايتر تايفون:

1. تتميز المقاتلة بأداء عالي السرعة والتحمل الجوي. يمكنها الوصول إلى سرعات تفوق ماخ 2 (أي أكثر من ضعف سرعة الصوت).

2. تم تجهيز يوروفايتر تايفون بأنظمة رادار متقدمة وأنظمة تتبع وتحديد المواقع وتوجيه الأسلحة. يمكنها حمل مجموعة واسعة من الأسلحة الجوية والصواريخ والقنابل الذكية للقتال الجوي والهجوم الأرضي.

3. يتميز تايفون بتقنيات طيران حديثة مثل الطائرة ذات الجناح الثابت والتحكم الرقمي في الطيران ونظام التحكم الإلكتروني الذكي. تلك التقنيات تساعد على تحسين الاستقرار والقدرة على التحكم في المقاتلة.

4. قدرة التحليق العالية: تم تصميم يوروفايتر تايفون للتحليق في مجموعة واسعة من الظروف الجوية، بما في ذلك الطقس السيئ والبيئات القاسية.

5. نظام إلكتروني متقدم: يحتوي تايفون على أنظمة إلكترونية متقدمة للتحكم في المقاتلة والمراقبة والاتصال. تشمل هذه الأنظمة شاشات عرض رأسية (HUD) وأجهزة العرض على الزجاج (HMD) وأنظمة الملاحة والاتصالات.

مقاتلات يوروفايتر في الشرق الأوسط

وهناك إصدارات مختلفة من المقاتلة تم تطويرها وتحسينها على مر السنوات، وتختلف بعض الخصائص بين الإصدارات المختلفة.

ومن بين مشغلي طائرات يوروفايتر تايفون الأخرى في الشرق الأوسط الكويت وعمان وقطر.

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