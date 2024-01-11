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ضمن منافسات كأس أسيا

يوشيمي ياماشيتا تُدير مباراة أستراليا والهند

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:١١ مساءً
يوشيمي ياماشيتا تُدير مباراة أستراليا والهند
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تعيين الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا لإدارة مباراة أستراليا والهند ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023.

مباراة أستراليا والهند

ومن المقرر أن تُقام مباراة أستراليا والهند، يوم السبت المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى لمواجهات المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا في قطر.

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الآسيوي يُعين يوشيمي ياماشيتا

ولفت الاتحاد الآسيوي، إلى أن يوشيمي ياماشيتا ستكون أول حكمة تقوم بإدارة مباراة في جوهرة بطولات قارة آسيا لمنتخبات الرجال، موضحًا أنها ضمن خمس حكمات يشاركن في إدارة النسخة الـ18 من كأس آسيا.

كأس أمم آسيا - كأس آسيا

ويساعد الحكمة اليابانية في إدارة مباراة أستراليا والهند التي تقام على إستاد أحمد بن علي، مواطنتيها ماكوتو بوزونو وناومي تيشيروغي.

وأوضح الاتحاد القاري أن هذا الطاقم الياباني سجل حضورًا تاريخيًّا لعدة مرات من خلال إدارة مباريات في كأس الاتحاد الآسيوي 2019، ودوري أبطال آسيا 2022 والدوري الياباني 2023.

يوشيمي ياماشيتا
يوشيمي – المصدر afc

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