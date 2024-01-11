يوشيمي ياماشيتا تُدير مباراة أستراليا والهند

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تعيين الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا لإدارة مباراة أستراليا والهند ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023.

مباراة أستراليا والهند

ومن المقرر أن تُقام مباراة أستراليا والهند، يوم السبت المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى لمواجهات المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا في قطر.

الآسيوي يُعين يوشيمي ياماشيتا

ولفت الاتحاد الآسيوي، إلى أن يوشيمي ياماشيتا ستكون أول حكمة تقوم بإدارة مباراة في جوهرة بطولات قارة آسيا لمنتخبات الرجال، موضحًا أنها ضمن خمس حكمات يشاركن في إدارة النسخة الـ18 من كأس آسيا.

ويساعد الحكمة اليابانية في إدارة مباراة أستراليا والهند التي تقام على إستاد أحمد بن علي، مواطنتيها ماكوتو بوزونو وناومي تيشيروغي.

وأوضح الاتحاد القاري أن هذا الطاقم الياباني سجل حضورًا تاريخيًّا لعدة مرات من خلال إدارة مباريات في كأس الاتحاد الآسيوي 2019، ودوري أبطال آسيا 2022 والدوري الياباني 2023.