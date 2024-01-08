سامسونج تعزز منصتها لبث الألعاب عبر تلفازها الذكي يوفنتوس يقلب الطاولة على ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي إطلاق مشروع قرية الحضارة الإسلامية بـ 8 مناطق جغرافية سامسونج تقدم نصائح لمستخدميها لتحسين عمر بطارية Galaxy طريقة معرفة حالة الطلب للمتقدمين في ريف للحصول على الدعم وظائف شاغرة لدى شركة NOMAC ثنائية تُهدي الفوز لـ مصر ضد تنزانيا وديًّا قبل كأس أمم إفريقيا الداخلية أفضل منتج إعلامي وتكريم خاص لـ ابن هذال في جوائز التميز الإعلامي سبب يدفع كيليان مبابي لرفض الانتقال لـ ريال مدريد محافظ بقيق يتوج الفائزين ببطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد
قلب الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس، الطاولة على فريق ساليرنيتانا بالفوز بنتيجة 2- 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.
وكان فريق ساليرنيتانا افتتح التسجيل في الدقيقة الـ40 عبر اللاعب جيوليو ماجبوري في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل اللاعبان صامويل جونيور ودوشان فلاهوفيتش هدفين في الدقيقتين الـ 65 والـ90.
وبعد الفوز، أصبح رصيد اليوفي 46 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد ساليرنيتانا عند 12 نقطة في المركز الـ20 والأخير.