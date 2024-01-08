يوفنتوس يقلب الطاولة على ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي

قلب الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس، الطاولة على فريق ساليرنيتانا بالفوز بنتيجة 2- 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس ضد ساليرنيتانا

وكان فريق ساليرنيتانا افتتح التسجيل في الدقيقة الـ40 عبر اللاعب جيوليو ماجبوري في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعبان صامويل جونيور ودوشان فلاهوفيتش هدفين في الدقيقتين الـ 65 والـ90.

وبعد الفوز، أصبح رصيد اليوفي 46 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد ساليرنيتانا عند 12 نقطة في المركز الـ20 والأخير.