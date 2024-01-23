يوم مروع.. مقتل 21 عسكرياً إسرائيلياً من قوات الاحتياط في غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هجاري مقتل 21 ضابطًا وجنديًا من قوات الاحتياط في هجوم وصفه بـ” الأقسى” منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في قطاع غزة.

يوم مروع

من جهته، كشف أفيخاي أدرعي، المتحدث الآخر باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على منصة إكس أن الجنود قتلوا أمس الاثنين في المنطقة الفاصلة بين البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة وبين قطاع غزة.

أما ريتشارد هيشت، المتحدث الثالث باسم الجيش فوصف الهجوم بالمروع، قائلا “إنه يوم مروع ..فقدنا الكثير من جنود الاحتياط خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية”.

مصير إسرائيل

في حين اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن هذه “الحرب في غزة ستحدد مصير إسرائيل لعشرات من السنين القادمة. وأضاف بحسابه على منصة إكس “إنه صباح صعب ومؤلم .. هذه الحرب سوف تحدد مصير إسرائيل للعقود القادمة”.

قتلى الجيش الإسرائيلي

وبهذا الحادث يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري على القطاع في 27 أكتوبر الماضي إلى نحو 218.

أما عدد قتلاه منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر فبلغ حسب إحصاءات إسرائيلية رسمية 535 جندياً وضابطاً.

يذكر أنه خلال الفترة الماضية، كثفت القوات الإسرائيلية هجماتها على جنوب القطاع لاسيما مدينة خان يونس حيث تعتقد أن كبار قادة حماس يختبئون في أنفاق ممتدة تحت الأرض.

ضحايا العدوان الإسرائيلي

وحتى يوم أمس ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 25 ألفًا و295 شهيدًا و63 ألف مصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وأضافت الوزارة أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 20 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 190 شهيدًا و340 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.