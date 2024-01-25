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خلال الميركاتو الشتوي الحالي

يونايتد يحسم موقفه من ضم كريم بنزيما

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٠٧ مساءً
يونايتد يحسم موقفه من ضم كريم بنزيما
المواطن - فريق التحرير

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حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، موقفه بشأن إمكانية التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما في الميركاتو الشتوي الحالي.

يونايتد لن يضم بنزيما

وأُثيرت حالة من الجدل بشأن مستقبل بنزيما، كما توترت علاقته مع الإدارة الاتحادية، بعد غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم؛ لقضاء إجازته في جزيرة موريشيوس.

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كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @RMCsport

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية: “إدارة مانشستر يونايتد ليست على استعداد لدفع الراتب الضخم الذي يتقاضاه كريم بنزيما، لأن النادي يريد الالتزام تمامًا بلوائح اللعب المالي النظيف”.

ورغم الأنباء التي انتشرت بشأن احتمالية رحيل كريم بنزيما، إلا أن صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أكدت بالأمس، أنه مستمر في صفوف الاتحاد، ولم يطلب المغادرة، حيث طلب تدعيم الفريق بصفقات قوية.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر fifa

انتقادات تُحاصر كريم بنزيما

وكان بنزيما قد تعرض لانتقادات كبيرة من الجماهير؛ لتراجع مستواه خاصة في مواجهة النصر التي خسرها الاتحاد بنتيجة 5- 2، وتوديع كأس العالم للأندية مبكرًا، ما اضطره لغلق حسابه مؤقتًا على “إنستجرام”.

وانضم كريم بنزيما إلى الاتحاد في الصيف الماضي، قادمًا من ريال مدريد، وشارك معه في 20 مباراة رسمية بجميع البطولات، وساهم في تسجيل 17 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة، كما قدم 5 تمريرات حاسمة.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

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