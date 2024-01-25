يونايتد يحسم موقفه من ضم كريم بنزيما

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حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، موقفه بشأن إمكانية التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما في الميركاتو الشتوي الحالي.
وأُثيرت حالة من الجدل بشأن مستقبل بنزيما، كما توترت علاقته مع الإدارة الاتحادية، بعد غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم؛ لقضاء إجازته في جزيرة موريشيوس.
وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية: “إدارة مانشستر يونايتد ليست على استعداد لدفع الراتب الضخم الذي يتقاضاه كريم بنزيما، لأن النادي يريد الالتزام تمامًا بلوائح اللعب المالي النظيف”.
ورغم الأنباء التي انتشرت بشأن احتمالية رحيل كريم بنزيما، إلا أن صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أكدت بالأمس، أنه مستمر في صفوف الاتحاد، ولم يطلب المغادرة، حيث طلب تدعيم الفريق بصفقات قوية.
وكان بنزيما قد تعرض لانتقادات كبيرة من الجماهير؛ لتراجع مستواه خاصة في مواجهة النصر التي خسرها الاتحاد بنتيجة 5- 2، وتوديع كأس العالم للأندية مبكرًا، ما اضطره لغلق حسابه مؤقتًا على “إنستجرام”.
وانضم كريم بنزيما إلى الاتحاد في الصيف الماضي، قادمًا من ريال مدريد، وشارك معه في 20 مباراة رسمية بجميع البطولات، وساهم في تسجيل 17 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة، كما قدم 5 تمريرات حاسمة.