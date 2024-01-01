1.5 تريليون ريال استثمارات صناعية في المملكة

ارتفع الاستثمار بالمصانع القائمة في القطاع الصناعي السعودي، إذ بلغت قيمة إجمالية 1.5 تريليون ريال حتى نهاية الربع الثالث من 2023، مقارنة بما يقارب 1.4 تريليون ريال حتى نهاية الربع الثاني 2023.

وحقق الاستثمار في المصانع نمواً سنوياً بنسبة 9.3%، مقارنة بقرابة 1.3 تريليون ريال لنفس الفترة من العام السابق.

أرقام الاستثمارات الصناعية في المملكة

بلغت قيمة الاستثمارات في المنشآت الكبيرة 975.767 مليار ريال، بنسبة 65.1%.

بلغت قيمة الاستثمارات في المنشآت المتوسطة 390.060 مليار ريال، بنسبة 26%.

بلغت قيمة المنشآت الصغيرة 132.951 مليار ريال، وبنسبة 8.9%.

الاستثمارات الوطنية في الصدارة

يشار إلى أن الاستثمارات الوطنية تصدرت قائمة المستثمرين حتى نهاية الربع الثالث 2023، بقيمة إجمالية بلغت 938.133 مليار ريال، وبنسبة شكّلت 62.6% من إجمالي حجم الاستثمارات، وبعدد 9.324 مصنعاً قائماً، وبنسبة 82.7%.

وجاءت الاستثمارات المشتركة في المركز الثاني بقيمة 486.961 مليار ريال، بنسبة 32.5%، وبعدد 941 مصنعاً قائماً.

وفي المركز الثالث، جاءت الاستثمارات الأجنبية بقيمة 73.684 مليار ريال، وبنسبة بلغت 4.9% من الإجمالي، وبعدد مصانع 1.008 مصانع قائمة وبنسبة 8.9% من الإجمالي.