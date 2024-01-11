11 ألف مستفيد من مساعدات جمعية مساعي الخيرية في 2023

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ضمن جهود جمعية مساعي النسائية الخيرية للتخفيف من معاناة الأسر وسد العوز والحاجة، قدمت الجمعية خدمات لأكثر من 11 ألف مستفيد ومستفيدة في عام 2023.
وتضمّنت الخدمات “سلاّت غذائية، وكسوة، وكفالات، وتجهيز، وأجهزة كهربائية، والأضاحي، والأثاث العيني، وزكاة الفطر، وسداد فواتير، وتسديد ديون”.
وثمّنت الإدارة التنفيذية للجمعية الدور الفاعل الذي تقوم به الجهات الداعمة، سائلة المولى لهم التوفيق والسداد.
وتعتبر الخدمات الرعوية التي تقدمها الجمعية لتوفير بعض الاحتياجات الضرورية للأسر، بما يخفف العبء المادي عن عاتق المعيل إن وجد.
يُذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي إحدى الروافد في المملكة ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (744) وتاريخ 9/ 5/ 1437، وتهتم بالأسرة بجميع أفرادها (الأمهات، الشباب، الأطفال)، وتستهدف ذوي الدخل المحدود.