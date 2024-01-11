Icon

في 10 دقائق.. الإسعاف الطائر ينقل مواطنًا من منطقة صحراوية بالجوف Icon 11 ألف وظيفة.. الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية تدعم الاستثمار وخلق فرص العمل Icon سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 7.2 مليارات ريال Icon أعلى مصلى معلق يجسد أعجوبة معمارية في مكة لا مثيل لها بالعالم Icon الدوسري وغريب يقودان السعودية ضد تايلاند Icon الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية تمكن السعودية من تصنيع 70% من اللقاحات Icon تيك توك تنافس يوتيوب قريبًا بمقاطع الفيديو الطويلة Icon تقنية جديدة بهواتف أندرويد لقياس جودة الهواء Icon خطة إعلامية لـ تعليم الرياض احتفاءً باليوم الدولي السادس للتعليم Icon المودة تقدم آلاف الخدمات لأكثر من 56 ألف مستفيد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع توسيع مراكز الدراسات السريرية والفحوص

11 ألف وظيفة.. الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية تدعم الاستثمار وخلق فرص العمل

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٢١ مساءً
11 ألف وظيفة.. الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية تدعم الاستثمار وخلق فرص العمل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توفر الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فرصًا وظيفية نوعية عالية الجودة خلال السنوات القادمة، مع تطوير المواهب المحلية واستقطاب الخبرات الأجنبية لتعزيز النمو والابتكار.

مجال خصب للاستثمار والوظائف

ويعتبر قطاع التقنية الحيوية مجالًا خصبًا لفرص الأعمال والاستثمار والنمو، ما يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين المشاركة في مشاريع التقنية الحيوية ودعم تطوير الحلول المبتكرة التي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة.

قد يهمّك أيضاً
التخصصات الصحية تفتح القبول على برنامج فني نظارات

التخصصات الصحية تفتح القبول على برنامج فني نظارات

اعتدال وتليجرام يتصديان لـ 3 تنظيمات إرهابية بإزالة 43 مليون محتوى متطرف

اعتدال وتليجرام يتصديان لـ 3 تنظيمات إرهابية بإزالة 43 مليون محتوى متطرف

وستتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لتسهيل تطوير الشركات لمنتجات التقنية الحيوية وخلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد، حيث من المتوقع وجود 11 ألف وظيفة بحلول عام 2030 (وأكثر في المستقبل).

تعزيز مراكز الدراسات السريرية

وتمتلك السعودية العديد من المستشفيات عالية الجودة المؤهلة للبحث والتطوير، مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، لذا سيتم توسيع وتعزيز مراكز الدراسات السريرية والفحوصات ما قبل السريرية في المملكة، مثل مركز الملك عبدالله الدولي للأبحاث الطبية.

فيما تقوم مؤسسات مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بتثقيف المميزين من طلبة الدكتوراه وتعزيز الخبرات متعددة التخصصات، مثل علماء الأوبئة، لبناء مجموعة من الكفاءات الرائدة في التقنية الحيوية.

توجهات الاستراتيجية

وتركز الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية على أربع توجهات استراتيجية وهي: اللقاحات بهدف توطين صناعة اللقاحات وتصديرها وقيادة الابتكار فيها، بالإضافة إلى التصنيع الحيوي والتوطين لزيادة استهلاك الأدوية الحيوية وتوطينها وتصديرها، وكذلك الجينوم بهدف الريادة في أبحاث علم الجينوم والعلاج الجيني، وأخيرًا تحسين زراعة النباتات لتعزيز الاكتفاء الذاتي، وقيادة الابتكار في مجال البذور المحسّنة. وتعمل الاستراتيجية على تمكين الصناعة المحلية في مجال التقنية الحيوية، عبر تسهيل المتطلبات التنظيمية، وتوفير البنية التحتية المناسبة والتمويل، وستُسهم الاستراتيجية ببرامجها ومُبادراتها العديدة في تحفيز الجهود المبذولة لإيجاد الفرص لمُستثمري القطاع الخاص في هذا المجال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق بحائل لخدمة 700 مستفيد 
السعودية اليوم

ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق...

السعودية اليوم
وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر بيانًا لتوضيح الأمور
الرياضة

وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

وظائف
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف
ترسية مشروع بـ 80.6 مليون ريال على شركة تابعة لـ لدن للاستثمار
السوق

ترسية مشروع بـ 80.6 مليون ريال على...

السوق
إحباط تهريب 90 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير
السعودية اليوم

إحباط تهريب 90 ألف قرص خاضع لتنظيم...

السعودية اليوم
القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة لتحرشهم بآخر
أخبار رئيسية

القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة...

أخبار رئيسية
الظهور الأول لـ مها الحملي من المستشفى بعد حادث رالي داكار
الرياضة

الظهور الأول لـ مها الحملي من المستشفى...

الرياضة