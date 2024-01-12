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12 وظيفة شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٠٠ مساءً
12 وظيفة شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بالجبيل، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية

وبينت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– طبيب مقيم طب أسرة ومجتمع.

– أخصائي أشعة/ القلب.

– طبيب نائب جراحة أوعية دموية.

– طبيب نائب جراحة (عدد 4 وظائف).

– طبيب نائب أول جراحة صدرية.

– طبيب نائب أول جراحة أمراض كبد.

– استشاري جراحة عامة.

– استشاري جراحة الكبد.

– استشاري جراحة المناظير والسمنة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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