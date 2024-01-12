12.3 مليار ريال حصيلة 191.7 مليون عملية لنقاط البيع في أسبوع

بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة نحو 12.3 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 13 يناير 2024.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات المنفذة عبر نقاط البيع نحو 191.7 مليون عملية.

عملية نقاط البيع

وجاءت أبرز إنفاقات المستهلكين، بحسب النشرة، 2.01 مليار ريال للمطاعم والمقاهي، 1.83 مليار ريال للأطعمة والمشروبات، 1.47 مليار ريال للسلع والخدمات المتنوع، و752 مليون ريال للصحة.

كما أوضحت النشرة إنفاق 832 مليون ريال بمحطات الوقود، و787 مليون ريال للملابس والأحذية.

والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها.