Icon

وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي Icon دي بروين هدفًا رئيسيًّا لـ القادسية Icon 13 وظيفة شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن Icon فراس البريكان يفتتح سجله التهديفي في عهد مانشيني Icon لا مؤشرات لتساقط الثلوج خلال الأيام المقبلة Icon موقف يونايتد من العروض السعودية لـ برونو فرنانديز Icon المنتخب السعودي يكسب ودية لبنان بهدف Icon فولهام يسعى لضم فيرمينو Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الدفاع Icon 350 مليون ريال تكلفة المساعدات إلى غزة حتى الآن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

13 وظيفة شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٣٢ مساءً
13 وظيفة شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن

وأبرزت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

ترقية عبدالعزيز الموسى إلى المرتبة الثانية عشرة

ترقية عبدالعزيز الموسى إلى المرتبة الثانية عشرة

– أخصائي ممارس مكافحة العدوى.

– أخصائي صحة البيئة.

– أخصائي وبائيات.

– طبيب مقيم/ جراحة التجميل.

– طبيب نائب/ وحدة الحروق وجراحة التجميل.

– طبيب نائب أشعة.

– طبيب نائب تخدير.

– طبيب نائب طب الجراحة.

– طبيب نائب النساء والتوليد/ طب الأسرة.

– طبيب نائب أول أطفال/ طب طوارئ.

– استشاري أمراض نفسية.

– طبيب مقيم/ أسنان.

– كبير مهندسي تقنية المعلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طريقة الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور
السعودية اليوم

طريقة الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي...

السعودية اليوم
احذروا عض أو خربشة القطط
السعودية اليوم

احذروا عض أو خربشة القطط

السعودية اليوم
جماهير الأهلي والنصر تنتقد رأي فهد المرداسي في ركلة جزاء الفيحاء ضد الهلال
الرياضة

جماهير الأهلي والنصر تنتقد رأي فهد المرداسي...

الرياضة
كيفن دي بروين: الأفضل لي اللعب بجوار كريستيانو رونالدو عن ميسي
الرياضة

كيفن دي بروين: الأفضل لي اللعب بجوار...

الرياضة
تسجيل الصقور في مسابقة المزاين بكأس العلا على مدى 3 أيام
السعودية اليوم

تسجيل الصقور في مسابقة المزاين بكأس العلا...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتعزيز صدارته ضد الطائي
الرياضة

الهلال يسعى لتعزيز صدارته ضد الطائي

الرياضة
الانتصارات تغيب عن الاتفاق للمباراة الـ8 تواليًا
الرياضة

الانتصارات تغيب عن الاتفاق للمباراة الـ8 تواليًا

الرياضة