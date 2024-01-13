وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي دي بروين هدفًا رئيسيًّا لـ القادسية 13 وظيفة شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن فراس البريكان يفتتح سجله التهديفي في عهد مانشيني لا مؤشرات لتساقط الثلوج خلال الأيام المقبلة موقف يونايتد من العروض السعودية لـ برونو فرنانديز المنتخب السعودي يكسب ودية لبنان بهدف فولهام يسعى لضم فيرمينو وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الدفاع 350 مليون ريال تكلفة المساعدات إلى غزة حتى الآن
أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي ممارس مكافحة العدوى.
– أخصائي صحة البيئة.
– أخصائي وبائيات.
– طبيب مقيم/ جراحة التجميل.
– طبيب نائب/ وحدة الحروق وجراحة التجميل.
– طبيب نائب أشعة.
– طبيب نائب تخدير.
– طبيب نائب طب الجراحة.
– طبيب نائب النساء والتوليد/ طب الأسرة.
– طبيب نائب أول أطفال/ طب طوارئ.
– استشاري أمراض نفسية.
– طبيب مقيم/ أسنان.
– كبير مهندسي تقنية المعلومات.
وأوضحت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)