13 وظيفة شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن

وأبرزت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي ممارس مكافحة العدوى.

– أخصائي صحة البيئة.

– أخصائي وبائيات.

– طبيب مقيم/ جراحة التجميل.

– طبيب نائب/ وحدة الحروق وجراحة التجميل.

– طبيب نائب أشعة.

– طبيب نائب تخدير.

– طبيب نائب طب الجراحة.

– طبيب نائب النساء والتوليد/ طب الأسرة.

– طبيب نائب أول أطفال/ طب طوارئ.

– استشاري أمراض نفسية.

– طبيب مقيم/ أسنان.

– كبير مهندسي تقنية المعلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)