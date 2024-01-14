14 وظيفة شاغرة لدى مجموعة الراشد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد

وأوضحت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس حاسب كميات.

– مراقب فني.

– مهندس نقل ومرور.

– مساح.

– مراقب أمن وسلامة وصحة مهنية.

– مهندس أمن وسلامة وصحة مهنية.

– مهندس مختبر وضبط جودة .

– مهندس أول مرافق بنية تحتية.

– مهندس أول تصريف أمطار.

– مهندس أول إنشائي.

– مهندس أول مشرف على الموقع.

– أخصائي نظم معلومات جغرافية.

– مهندس تخطيط.

– مهندس عقود.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)