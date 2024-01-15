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15 مصابًا في انفجارين قرب ضريح قاسم سليماني في إيران

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٣٠ مساءً
15 مصابًا في انفجارين قرب ضريح قاسم سليماني في إيران
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، وقوع انفجارين على الطريق المؤدي إلى ضريح قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، في مدينة كرمان، أسفرا عن إصابة 15 شخصًا على الأقل.

وتحل اليوم الذكرى الرابعة لمقتل القائد السابق لفيلق القدس بضربة من طائرة أمريكية مسيّرة قرب مطار بغداد في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أكد آنذاك أن “سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة ضد دبلوماسيين وعسكريين أمريكيين”.

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انفجار قرب ضريح سليماني

ووفقًا لوكالة مهر الإيرانية، فقد سُمع دوي انفجارين في الدقائق الماضية بالطريق الذي يؤدي إلى ضريح سليماني في كرمان”.

ونقلت مصادر عن مسؤولي الضريح أن “الصوت كان مرتبطًا بانفجار عدة أسطوانات غاز، ولم يحدث شيء لأي شخص والجموع هادئة والجهات المختصة تراقب الحادث”.

فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وسط حالة من الذعر بين المواطنين، بحسب المصدر ذاته.

بينما قال التلفزيون الإيراني إنه “وقعت بعض الإصابات بين المواطنين بسبب الازدحام في موقع الحادث وتقوم قوات الأمن والشرطة حاليًا بتفريق الأشخاص من مكان الانفجار”.

ونقلت وكالة إيرنا عن رئاسة الطوارئ في كرمان أن 15 شخصًا أصيبوا بجروح جراء الانفجارين.

وتحيي إيران اليوم الذكرى الرابعة لمقتل سليماني عبر مسيرات منددة بعملية مقتله في 3 يناير/كانون الثاني 2020.

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