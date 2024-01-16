16 مصنعًا لإنتاج العطور في السعودية

كشف إبراهيم الغدير، المختص في مجال العطور، أن هناك 16 مصنعًا لإنتاج العطور بالمملكة مختلفة من حيث الجودة، لكنها قادرة على المنافسة عالميًّا وبقوة.

وتابع خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن مستوى مصانع إنتاج العطور بالمملكة مختلفة الجودة، ولكن في نفس الوقت فهي قادرة على المنافسة عالميًّا بشكل قوي.

4 مليار ريال

وأوضح المختص في مجال العطور، أن هذه المصانع موجودة في الدمام وجدة والرياض، متابعًا أن حجم السوق السعودي في العطور خلال 2020 بلغ مليار و738 مليونًا، ومتوقع أن يصل في 2030 إلى قرابة 4 مليارات ريال.

ولفت إلى أن هوامش الربح بالمشروعات الناجحة في مجال العطور تتوقف على التكلفة خلال الإنتاج وجودة المواد الخام والتغليف والزيوت وغيرها.