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خلال الميركاتو الشتوي الحالي

20 مليون إسترليني تُقرب ميغيل ألميرون من الشباب

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٣٥ مساءً
20 مليون إسترليني تُقرب ميغيل ألميرون من الشباب
المواطن - فريق التحرير

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اقتربت إدارة نادي الشباب، من حسم صفقة نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ميغيل ألميرون، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي الحالي.

شرط نيوكاسل بيع ميغيل ألميرون

وأكد الصحافي جويل بلاند، حقيقة تفاوض الشباب مع نيوكاسل لضم ميغيل ألميرون، مشددًا على أن ممثلي أكثر من ناد سعودي دخلوا في مفاوضات الأسبوع الماضي، من أجل التعاقد مع اللاعب.

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وأشار عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أنه لا يعلم إلى أي مدى وصلت المفاوضات بين الشباب ونيوكاسل، إلا أن هناك اهتمامًا كبيرًا بضم ميغيل ألميرون، مؤكدًا أن النادي سيطلب 20 مليون جنيه إسترليني على الأقل لبيعه.

نيوكاسل
ألميرون مع اللاعبين – المصدر @NUFC

وكان الصحافي الإنجليزي بن جاكوبس، قد أكد أن الشباب ونيوكاسل تواصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال الباراغوياني ميغيل ألميرون إلى الليوث، مشددًا على أن اللاعب منفتخ على الرحيل، ولكن الصفقة لم تتم رسميًا.

وانضم ألميرون إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل في يناير عام 2019، قادمًا من أتلانتا يونايتد الأمريكي، ويُقدم مستوى مميزًا معه، ووقعت الإدارة عقدًا جديدًا معه في فبراير 2023، لمدة 3 مواسم ونصف.

ميغيل ألميرون
احتفال ألميرون – المصدر @NUFC

الشباب في دوري روشن

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل 6 مرات، والخسارة في 8 لقاءات، وسجل 19 هدفًا، واستقبل 25 هدفًا.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

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