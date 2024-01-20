20 وظيفة شاغرة في بوبا العربية

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف بوبا

وبيّنت شركة بوبا العربية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد أول/ خدمات مندوبي المستشفى (عدد 6 وظائف/ الرياض).

– مسؤول إدارة العقود (جدة).

– مساعد أول/ خدمات مندوبي المستشفى (عدد 6 وظائف/ جدة).

– مدير برامج الرعاية القائمة على القيمة (جدة).

– أخصائي حسابات المدفوعات (عدد 4 وظائف/ جدة).

– موظف إدارة الأداء (عدد وظيفتين/ جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بوبا العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)