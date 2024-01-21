21 ألف حافلة جديدة لخدمة 2 مليون حاج هذا العام

أكد رئيس النقابة العامة للسيارات، أسامة سمكري، أن النقابة تستهدف هذا العام خدمة 2 مليون حاج من خلال توفير 21 ألف حافلة جديدة ومميزة، وبها كل ما يتطلع له ضيوف الرحمن.

وتابع سمكري، خلال حواره إلى قناة الإخبارية، اليوم الخميس، أن الهدف من مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، المنعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين، هو اجتماع كل مقدمي الخدمات سواء لضيوف الرحمن من أجل عرض كل ما لديهم من خدمات مقدمة لضيوف الرحمن.

65 شركة نقل

وأشار إلى أن النقابة العامة للسيارات يعمل تحت مظلتها 65 شركة نقل كلها تقدم خدمات التنقل، وأيضًا خدمات الإسناد التي توفر لضيوف الرحمن الراحة أثناء التنقل.

واستكمل أن النقابة العامة للسيارات على مدى 70 عامًا تعمل دائمًا على تطوير كل خدمتها سواء الخدمات الإلكترونية، أو حتى خدمات المبيعات، أو خدمات الاستضافة والتنقل لضيوف الرحمن.