التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة ضد أوساسونا توضيح مهم من الموارد البشرية بشأن حافز الاستدامة هل يتولى موسيماني تدريب أبها؟ 21 ألف حافلة جديدة لخدمة 2 مليون حاج هذا العام جماهير برشلونة وأوساسونا تتوافد إلى الأول بارك سبب تعظيم القبائل العربية شهر رجب رسائل شكر عبر “المواطن” بعد تمديد وندر جاردن وسام أبو علي أهلاوي حتى 2028 الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته في معسكر الإمارات 89 مستثمرًا محتملًا في السعودية عقب مؤتمر التعدين الدولي
أكد رئيس النقابة العامة للسيارات، أسامة سمكري، أن النقابة تستهدف هذا العام خدمة 2 مليون حاج من خلال توفير 21 ألف حافلة جديدة ومميزة، وبها كل ما يتطلع له ضيوف الرحمن.
وتابع سمكري، خلال حواره إلى قناة الإخبارية، اليوم الخميس، أن الهدف من مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، المنعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين، هو اجتماع كل مقدمي الخدمات سواء لضيوف الرحمن من أجل عرض كل ما لديهم من خدمات مقدمة لضيوف الرحمن.
وأشار إلى أن النقابة العامة للسيارات يعمل تحت مظلتها 65 شركة نقل كلها تقدم خدمات التنقل، وأيضًا خدمات الإسناد التي توفر لضيوف الرحمن الراحة أثناء التنقل.
واستكمل أن النقابة العامة للسيارات على مدى 70 عامًا تعمل دائمًا على تطوير كل خدمتها سواء الخدمات الإلكترونية، أو حتى خدمات المبيعات، أو خدمات الاستضافة والتنقل لضيوف الرحمن.