21 مليون مستخدم للألعاب الإلكترونية في السعودية

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كشفت مطورة ألعاب وعوالم افتراضية خلود الظاهري، عن حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية، مشيرة إلى أنه تجاوز 21 مليون مستخدم.
وقالت “الظاهري” في لقاء مع برنامج “تيك ناو” عبر قناة العربية: إن حجم صناعة الألعاب الرقمية كبير جدًّا في المملكة، خصوصًا بعد الدعم الحاصل الآن، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في هذا القطاع.
وعن فوائد هذه الصناعة، أوضحت أنه من الممكن الاستفادة من الألعاب في التعليم، وفي نشر الوعي، والمحافظة على البيئة، وتوارث عادات الأجداد، وغيرها من الفوائد.
مطورة ألعاب وعوالم افتراضية خلود الظاهري: حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية تجاوز 21 مليون مستخدم#تيك_ناو مع #عبدالعزيز_الحمادي#العربيةFM#بالصوت_يصلكم_الخبر_وأكثر pic.twitter.com/uFbbAXnPF4
— FM العربية (@AlarabiyaFm) January 15, 2024