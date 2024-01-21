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21 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٠٦ مساءً
21 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وأمنية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة دلتا للتسويق، وشركة زهران لإدارة المرافق، وشركة الزامل للصيانة والتشغيل، والشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية- أساكو، وشركة سارة الدولية للتجارة والمقاولات، والشركة العربية للحراسات الأمنية، والشركة العالمية للصناعات الحديثة، وشركة النظم المبتكرة لتقنية الحديثة وأعمال الحاسب الآلي، وشركة الامتياز للتقنية المحدودة” في كل من ينبع، والجبيل، وجيزان، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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شروط استفادة الأرامل من سكني

شروط استفادة الأرامل من سكني

– مشرفة أنشطة نسائية (ينبع).

– منقذة/ أنشطة السباحة (ينبع).

– نجار (ينبع).

– فني أجهزة تدفئة وتهوية وتكييف الهواء (عدد وظيفتين/ الجبيل).

– فني ميكانيكا (الجبيل).

– حارس أمن (عدد 10 وظائف/ الجبيل).

– مهندس كهرباء (جازان).

– مهندس اتصالات (جازان).

– مخطط السلامة ومراقبة الجودة (جازان).

– أخصائي إدارة مشاريع (للجنسين/ جازان).

– مطور تطبيقات (للجنسين/ رأس الخير).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 2 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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