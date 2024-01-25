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موزعة على 18 حيًّا بالمدينة

25 حديقة جديدة بأحياء الرياض

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٥٦ صباحاً
25 حديقة جديدة بأحياء الرياض
المواطن - واس

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل تدشين 25 حديقة موزعة على 18 حي بمدينة الرياض.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر حفل التدشين في حديقة الكناري بحي الحمراء في الرياض، صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة.
وأعرب سمو الأمير فيصل بن بندر، في تصريح بهذه المناسبة، عن سعادته برعاية مثل هذه الحفل لتقديم هذه الحدائق لمدينة الرياض التي قامت عليها أمانة المنطقة بدراسة عميقة وتصاميم حديثة، مؤكداً سموه أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات ودعم من القيادة الكريمة لجعل الرياض دائماً بهذا المستوى الرائع الذي يجعل جودة الحياة فيها عالية جداً.

تخطيط ودراسة كاملة

وأشار سموه، إلى أن العمل على هذه الحدائق جاء بعد تخطيط ودراسة شاملة جعلت هذه الحدائق تنطلق وتقدم كهدية لأهالي الأحياء.
وقال سمو الأمير فيصل بن بندر: نحن نخطو خطوات جيدة في منطقة الرياض، فالأمانة تقوم بدورها والقطاع الحكومي يقوم بدوره والقطاع الخاص في نفس الوقت يقوم بدوره، وهذه تعطي مؤشرًا أن هذا التفاعل وهذا التناغم يجعلنا نفخر بهذا المستوى الجيد، مقدماً سموه شكره لسمو أمين المنطقة والعاملين بالأمانة على ما يقدمونه من جهود مبذولة.
وبُدء الحفل المعد بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
عَقِب ذلك ألقى الوكيل المساعد للأننسنة والمشروعات الخدمية المهندس تركي بن عبدالعزيز التركي، كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته لهذا الحفل.

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وأفاد المهندس التركي، أن الـ 25 حديقة تقع على مساحة إجمالية تتجاوز 229.917 مترًا مربعًا، من الفراغات العامة والمساحات الخضراء وأكثر 10.126 من الأشجار وبمساحة تتجاوز 21 ألف متر طولي من ممرات المشاة والدراجات.
وأبان أنه تم العمل على تصميم وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية من أبرزها مشروع حدائق الأحياء السكنية والحدائق النوعية وتطوير الميادين والمواقع التاريخية.
ثم شاهد سمو أمير منطقة الرياض، عرضًا مرئيًا عن الحدائق الجديدة، وخطط التوسع، وجانبًا من المشاركات المجتمعية.
عقب ذلك شهد سموه، توقيع اتفاقية بين أمانة المنطقة وشركة التعاونية للتأمين لإنشاء حديقة عامة، بعد ذلك كرّم سمو أمير منطقة الرياض، الجهات والمؤسسات التي قدمت مبادرات في حدائق المدينة، وهم: مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وجمعية “لأجلهم”، وجمعية “كفاءة” للتشغيل والصيانة الأهلية.

حديقة الكناري

بعد ذلك قام سمو أمير منطقة الرياض بجولة على معالم حديقة الكناري بحي الحمراء، ووضع الحجر التذكاري للحدائق التي تم تدشينها.
يذكر أن الحدائق التي تم تدشينها تقع على مساحة إجمالية 230,000م2، ومسطحات خضراء بمساحة 75,000م2، وتأتي في إطار التوسع في الحدائق النوعية، وزيادة المسطحات الخضراء، وتطويرها وأنسنتها، بتصاميم عصرية حديثة، بما يرفع جودة الحياة داخل الأحياء السكنية، ويُسهم في تحقيق مبادرة الرياض الخضراء.
وتغطي الحدائق الجديدة الاحتياج المحلي لمختلف أرجاء العاصمة، وترتقي بالمرافق الحيوية، لأحياء (العارض، والرمال، والبيان، والمونسية، وطويق، والقادسية، والفلاح، وأشبيلية، والنزهة، وحي الملك فيصل، والتعاون، والحمراء، والورود، والنسيم الغربي، والخليج، والمهدية، والمروة، والدار البيضاء).
وجرى تصميم حدائق الأحياء بمعايير عالمية، وتم تنفيذها لتحقيق هدف خفض وصول السكان إلى 10 دقائق سيرًا على الأقدام، إلى جانب زراعة 2000 شجرة، و8000 شجيرة، وتجهيز 129 لعبة، والعديد من مواقع الفعاليات، والخدمات، بما يلبي تطلعات السكان المجتمعية والترفيهية.

 

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