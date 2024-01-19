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تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

270 شركة ومؤسسة عمرة تتأهب

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٣٦ مساءً
270 شركة ومؤسسة عمرة تتأهب
المواطن - فريق التحرير

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كشف عضو اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة سعيد باحشوان، أنه في شهر رجب الحالي وشهري شعبان ورمضان ستشهد زيادة في أعداد المعتمرين القادمين من الخارج ومن مختلف دول العالم، لافتًا إلى أن هذه الأشهر تعتبر فترة الذروة لموسم العمرة الحالي.

270 شركة ومؤسسة عمرة

وقال خلال حديثه لـ”العربية. نت”: إن شركات ومؤسسات العمرة البالغ عددها 270 شركة ومؤسسة عمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة والزيارة بكل يسر وسهولة، وذلك في ظل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن تحت إشراف ومتابعة وزارة الحج والعمرة، وفي ظل المشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنينة وأمن وأمان.

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استعدادات للضيافة

وأكد استعداد شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين لخدمتهم وتقديم الضيافة المميزة لضيوف الرحمن، سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، مبينًا أنه ستشهد الفنادق في المدينتين المقدستين زيادة في الإشغالات بسبب زيادة الأعداد وكذلك انتعاشًا كبيرًا وزيادة الحراك التجاري في وسائل النقل والمطاعم والتسوّق وأسواق هدايا المعتمرين.

كما أضاف أن المعتمرين من تركيا وإندونيسيا ومصر وتونس والجزائر وباكستان وليبيا وأوزباكستان وأذربيجان وماليزيا والهند، بدأوا التوافد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء مناسك العمرة وقضاء أوقات في رحاب الحرمين الشريفين.

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