تحقق بعد 17 سنة .. رقم مميز لـ أيمن حسين بعد فوز العراق ضد اليابان فهد بن سلطان يواسي الشيخ أحمد الخريصي في وفاة زوجته 270 شركة ومؤسسة عمرة تتأهب تنبيهان من الأرصاد لأهالي نجران وتبوك فتح القبول لبرامج الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالجوف نتائج قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا منتخب العراق يعبر اليابان بثنائية أيمن حسين الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل أرباح الهلال من ملعب المملكة أرينا الاتفاق يُنافس الشباب على ضم فوفانا
كشف عضو اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة سعيد باحشوان، أنه في شهر رجب الحالي وشهري شعبان ورمضان ستشهد زيادة في أعداد المعتمرين القادمين من الخارج ومن مختلف دول العالم، لافتًا إلى أن هذه الأشهر تعتبر فترة الذروة لموسم العمرة الحالي.
وقال خلال حديثه لـ”العربية. نت”: إن شركات ومؤسسات العمرة البالغ عددها 270 شركة ومؤسسة عمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة والزيارة بكل يسر وسهولة، وذلك في ظل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن تحت إشراف ومتابعة وزارة الحج والعمرة، وفي ظل المشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنينة وأمن وأمان.
وأكد استعداد شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين لخدمتهم وتقديم الضيافة المميزة لضيوف الرحمن، سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، مبينًا أنه ستشهد الفنادق في المدينتين المقدستين زيادة في الإشغالات بسبب زيادة الأعداد وكذلك انتعاشًا كبيرًا وزيادة الحراك التجاري في وسائل النقل والمطاعم والتسوّق وأسواق هدايا المعتمرين.
كما أضاف أن المعتمرين من تركيا وإندونيسيا ومصر وتونس والجزائر وباكستان وليبيا وأوزباكستان وأذربيجان وماليزيا والهند، بدأوا التوافد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء مناسك العمرة وقضاء أوقات في رحاب الحرمين الشريفين.