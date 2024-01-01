270 وظيفة شاغرة في مشروع نيوم

أعلنت شركة نيوم عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من 270 وظيفة لحملة الثانوية، والدبلوم، والبكالوريوس.

الوظائف المتاحة في نيوم:

وذكرت شركة نيوم أن الوظائف المتاحة على النحو التالي:

وظائف إدارية

وظائف تقنية

وظائف هندسية وفنية

وأشارت الشركة، إلى أن التخصصات المطلوبة تشمل المالية، والمحاسبة، والقانون، والاقتصاد، والهندسة، التسويق، والإعلام، والإحصاء.

المزايا الوظيفية:

وأضافت الشركة، أن مزايا الوظائف تشمل رواتب وبدلات تنافسية، سكن مجاني، ونقل مجاني، وتذاكر وبدل سفر سنوي.

طريقة التقديم:

يمكن التقدم على الوظائف من خلال الرابط التالي “اضغط هنا”.