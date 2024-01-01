270 وظيفة شاغرة في مشروع نيوم

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أعلنت شركة نيوم عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من 270 وظيفة لحملة الثانوية، والدبلوم، والبكالوريوس.
وذكرت شركة نيوم أن الوظائف المتاحة على النحو التالي:
وأشارت الشركة، إلى أن التخصصات المطلوبة تشمل المالية، والمحاسبة، والقانون، والاقتصاد، والهندسة، التسويق، والإعلام، والإحصاء.
وأضافت الشركة، أن مزايا الوظائف تشمل رواتب وبدلات تنافسية، سكن مجاني، ونقل مجاني، وتذاكر وبدل سفر سنوي.
يمكن التقدم على الوظائف من خلال الرابط التالي “اضغط هنا”.