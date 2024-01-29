29 مساهمة تهديفية لـ كريستيانو رونالدو بدوري روشن

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تألقه مع فريقه النصر في دوري روشن السعودي، ليتصدر قائمة الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف.

كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة

ويتصدر كريستيانو رونالدو، قائمة الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف برصيد 29 مساهمة، وذلك بعد مرور 19 جولة على دوري روشن السعودي.

ونجح كريستيانو رونالدو صاحب الـ38 عامًا، في تسجيل 20 هدفًا، لينفرد بصدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي، كما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بـ9 تمريرات حاسمة.

وأنهى رونالدو، منافسات عام 2023 في صدارة قائمة هدافي العالم برصيد 54 هدفًا، متفوقًا على نجم بايرن ميونيخ، الإنجليزي هاري كين، ومهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي بـ53 هدفًا لكل منهما.

أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف

ويحتل مهاجم الهلال، ألكسندر ميتروفيتش المركز الثاني في القائمة برصيد 21 مساهمة تهديفية، حيث سجل 17 هدفًا وصنع 4 آخرين، يليه نجم ضمك، كيفن نكودو بـ18 مساهمة، بعدما نجح في هز الشباك 14 مرة وصنع 4 أهداف.

ويتواجد نجم الفتح، المغربي مراد باتنا في المركز الرابع برصيد 16 مساهمة، حيث سجل 8 أهداف وصنع مثلهم، كما ساهم نجم الأهلي، فراس البريكان في المركز الخامس برصيد 16 هدفًا، بعدما أحرز 11 هدفًا، وقدم 5 تمريرات حاسمة.