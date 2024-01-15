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25 منهم على قائمة المهددة بالانقراض

290 نوعًا من الطيور مسجلة داخل محمية الملك سلمان

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٤٦ مساءً
290 نوعًا من الطيور مسجلة داخل محمية الملك سلمان
المواطن - فريق التحرير

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تعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية الواقعة في شمال المملكة، وبمساحتها الشاسعة البالغة 130,700 كيلو متر مربع، ضمن النطاقات الإدارية الأربعة، هي: الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل – أحد أهم مسارات هجرة وعبور الطيور المهاجرة سنويًّا، وملاذًا طبيعيًّا، وذلك بفضل بيئتها المتوازنة وتضاريسها المتنوعة.

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أكبر المحميات

وأوضحت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في تقريراً لها، أن المحمية تعد من أكبر المحميات التي تحتوي على مناطق هامة للطيور في العالم وذات أهمية عالية لحماية الطيور وهي خمسة مناطق ( طريف، حائل، طبرجل، الطبيق، حرة الحرة ).

طيور موثقة

وبينت الهيئة أن عدد الطيور الموثق مشاهدتها في المحمية بلغ 290 نوعاً، منها 88٪ مهاجرة تعبر عن طريق المحمية ، و12٪ مقيمة في المحمية، وهي تمثل 58٪ من اجمالي الطيور المسجلة بالمملكة، و25 نوعاً من الطيور على القائمة الحمراء للطيور المهددة بالانقراض على الصعيد العالمي في المحمية، إذ تركز برامج الرصد والمتابعة الدورية في المحمية على حماية هذه الأنواع والعمل على تحسين وحماية موائلها.

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