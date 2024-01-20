294 ألف دولار ثمن بيع ساعة ممثل شهير بمزاد علني

استطاع الممثل الأمريكي الشهير من أصول نمساوية أرنولد شوارزنيجر، أن يبيع ساعة اليد الخاصة به في مزاد خيري بقيمة 294 ألف دولار، بعدما تم احتجازه في مطار ميونيخ يوم الثلاثاء الماضي بسبب تلك الساعة.

بيع ساعة 294 ألف دولار

وأفادت صحيفة “بيلد” الألمانية، أنه تم إطلاق سراح شوارزنيجر من مطار ميونيخ الأربعاء بعد تغريمه بـ35 ألف يورو (ما يعادل 38 ألف دولار)، بسبب نقله ساعة تبلغ قيمتها 26 ألف يورو دون التصريح عنها لسلطات المطار.

وأشارت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إلى أنه تم بيع الساعة يوم الأربعاء الماضي بقيمة 270 ألف يورو (294 ألف دولار) بعد بيعها في حفل عشاء في النمسا لصالح مؤسسة شوارزنيجر الخيرية المناصرة لقضايا المناخ.

مزاد خيري

وحضر هذا المزاد الخيري، الذي جمع إجمالي 1.31 مليون يورو، مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري إلى جانب العديد من أصحاب الرؤى الآخرين في مجال العمل المناخي.

وأشارت شبكة cnn، إلى أنه تم بيع القطع الفنية والمجوهرات الفريدة بالمزاد العلني، وقال شوارزنيجر خلال حفل العشاء: “اليوم، هناك الكثير من الناس هنا ليكونوا جزءًا من الحل”.

مخالفة لقواعد المطار

وأضاف الممثل الأمريكي الشهير: “أعرب عن امتناني لكل من انضم إلى معركتي ضد التلوث”، ويواجه شوارزنيجر إجراءات ضريبية لعدم إعلانه عن ساعة أوديمار بيجيه لضباط الجمارك في ميونيخ بعد نزوله من رحلة جوية من لوس أنجلوس، حسبما صرح مسؤول صحفي بجمارك ميونيخ لشبكة CNN يوم الأربعاء.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الممثل اتصل بمحاميه وحاول أن يوضح أن الساعة سيتم بيعها في مزاد علني لمشروع خيري، إلا أنه على الرغم من ذلك تم تغريمه بـ35 ألف يورو.

دفع غرامة بقيمة 38 ألف دولار

فيما قال المتحدث باسم مكتب جمارك مطار ميونيخ توماس مايستر: “لقد فتحنا قضية جنائية حسب قوانين الضرائب، كان يجب التصريح عن الساعة لأنها مستوردة”.

يذكر أن سلطات الجمارك في مطار ميونخ أوقفت شوارزنيجر، لاستجوابه مشيرة إلى بدء إجراءات قانونية للاشتباه في انتهاكه لقوانين الضرائب. فيما تورط الممثل الأمريكي الشهير بدفع غرامة تقدر بأكثر من 38 ألف دولار، بسبب اصطحاب ساعة باهظة الثمن في أحد مطارات ألمانيا.