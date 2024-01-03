3 أرقام قياسية لـ الأردن ضد كوريا الجنوبية

حقق منتخب الأردن ضد كوريا الجنوبية 3 أرقام قياسية، وذلك بعد التعادل بين الفريقين اليوم بنتيجة 2-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا.

الرقم الأول للمنتخب الأردني هو تسجيل 6 أهداف في نسخة واحدة للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه في الجولة الأولى على ماليزيا برباعية دون رد ثم تسجيله اليوم لهدفين في شباك منتخب كوريا الجنوبية.

الرقم الثاني للمنتخب الأردني هو تسجيل هدفين في مباراتين متتاليتين للمرة الأولى في تاريخه، أما الرقم الثالث هو تسجيل 4 أهداف في مباراة واحدة للمرة الثانية في تاريخه.

الأردن ضد كوريا الجنوبية

وبدأت مباراة منتخب الأردن ضد كوريا الجنوبية التي أُقيمت على استاد الثمامة بشكل سريع، واحتسب الحكم ركلة جزاء ضد النشامى؛ سددها سون هيون مين بنجاح في الشباك عند الدقيقة التاسعة.

وأطلق سون تسديدة قوية مرت أعلى المرمى عند الدقيقة 19، ورد موسى التعمري بتسديدة تصدى لها جو هيون، وواصل حارس مرمى كوريا الجنوبية التألق؛ وتصدى لتسديدة خطيرة من محمود المرضي.

وواصل لاعبو منتخب الأردن الأول لكرة القدم الضغط بقوة، بحثًا عن تعديل النتيجة، وسط تألق من الحارس جو هيون الذي تصدى لفرصة خطيرة، قبل أن يسجل بارك يونغ وو، هدف التعادل بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 37.

وسدد سون كرة قوية مرت بجوار المرمى، قبل أن يسجل يزن النعيمات هدف التقدم عند الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الأردن ضد كوريا الجنوبية بنتيجة 2\1.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب كوريا الجنوبية بقوة، لتعديل النتيجة، وسط تألق كبير من مدافعي النشامى، وحارس المرمى يزيد أبو ليلى الذي تصدى لأكثر من فرصة خطيرة، ليُحافظ على تقدم الأردن.

وأنقذ يزيد أبو ليلى فرصة في الدقائق الأخيرة، لتستمر المحاولات من رفقاء سون، قبل أن يسجل يزن العرب هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 91، لتنتهي المباراة بتعادل منتخب الأردن ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا.