3 تنبيهات من الأرصاد لأهالي عسير والباحة وجازان

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نبه المركز الوطني لـ الأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
كما نبَّه مركز الأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، وبلجرشي، والقرى، وبني حسن، والمندق، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة والأجزاء المجاورة لها.
كما أصدر المركز تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السُرعة وشِبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة العاشرة مساءً.
وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.