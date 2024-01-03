3 حالات تزيد احتمالية حدوث جلطة القلب والدماغ

أكد استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، أن هناك ثلاث حالات تزيد احتمالية حدوث جلطة القلب والدماغ.

وأوضح النمر، عبر منصة (إكس)، أن هذه الحالات تشمل عدم التحكم بالكولسترول وعدم التحكم بالضغط وكذلك عدم التحكم بالسكري.

وشدد النمر على ضرورة التحكم بهذه العوامل ومراقبتها بدقة خاصةً في كبار السن.

جلطة القلب الصامتة

كما أكد استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين أن جلطة القلب الصامتة قد تحدث دون شعور الشخص بألم.

وأضاف النمر أن الجلطة في القلب من الممكن حدوثها، دون أن يشعر الشخص بألم خاصةً كبار السن غير المتحكمين بالسكري ولا يظهر تغير واضح في تخطيط القلب.

وبيّن استشاري طب القلب، أن ضيق الصمام الأورطي الشديد يؤدي إلى ألم في الصدر وضيق تنفس وإغماء، ولابد في تلك الحالة من استبدال ذلك الصمام.