القبض على مقيم روج 4 كيلو شبو في جدة إكس تطلق ميزة مفاتيح المرور في هواتف آيفون منتخب مالي يتعادل مع ناميبيا ويتأهلان سويًّا لدور الـ16 3 حالات تزيد احتمالية حدوث جلطة القلب والدماغ الفنون الأدائية بين جبال عسير والأوراس في مهرجان قمم مزايا الخاتم الذكي Galaxy Ring القادم من سامسونج أسعار النفط ترتفع متجاهلة ارتفاع الدولار منتخب تونس يودع كأس أمم إفريقيا تدشين أول مدرسة ابتدائية للموهوبات في جدة رئيس أرامكو: سيزيد الطلب على النفط بمقدار 1.5 مليون برميل
أكد استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، أن هناك ثلاث حالات تزيد احتمالية حدوث جلطة القلب والدماغ.
وأوضح النمر، عبر منصة (إكس)، أن هذه الحالات تشمل عدم التحكم بالكولسترول وعدم التحكم بالضغط وكذلك عدم التحكم بالسكري.
وشدد النمر على ضرورة التحكم بهذه العوامل ومراقبتها بدقة خاصةً في كبار السن.
كما أكد استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين أن جلطة القلب الصامتة قد تحدث دون شعور الشخص بألم.
وأضاف النمر أن الجلطة في القلب من الممكن حدوثها، دون أن يشعر الشخص بألم خاصةً كبار السن غير المتحكمين بالسكري ولا يظهر تغير واضح في تخطيط القلب.
وبيّن استشاري طب القلب، أن ضيق الصمام الأورطي الشديد يؤدي إلى ألم في الصدر وضيق تنفس وإغماء، ولابد في تلك الحالة من استبدال ذلك الصمام.