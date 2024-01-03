3 ظواهر قارسة البرودة حدثت في التسعينيات

سلط خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، الضوء على طبيعة أجواء العام الحالي، كما استعرض تاريخيًّا بعض الظواهر قارسة البرودة التي حدثت في التسعينيات.

وقال الزعاق خلال فقرته المذاعة على قناة العربية: إن العام الدافئ تطول فيه فترة الدفء كحال هذا العام، أما السنة الباردة تطول فيها فترة البرد.

حالات نادرة

وأكمل، أن البرد يكون قارسًا في حالات نادرة؛ ففي عام (1926) جاء برد قارس واستمر 40 يومًا فأهلك الماشية والمزروعات وسميت تلك السنة بأنها “سنة البرد”.

وأردف الزعاق، أنه خلال عام (1956)، هطلت أمطار غزيرة جدًّا، استمرت 28 يومًا على شرق الحجاز ونجد والكويت والعراق فهدت وأغرقت منازل كثيرة وسميت سنة الغرق.

ولفت إلى أنه خلال عام (1925) عصفت رياح شديدة جدًّا في عرض البحر وأهلكت ثمانية آلاف من البحارة وأثرت على سلطنة عمان والإمارات وقطر والمملكة والكويت والبحرين.