Icon

مشاريع تنموية لتأمين سلاسة انتقال الحجاج إلى المشاعر المقدسة Icon جوردان هندرسون إلى بايرن ميونخ .. التفاصيل كاملة Icon رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن تستقيل من منصبها Icon تراجع أسعار النفط لـ 78 دولارًا للبرميل Icon توضيح من حساب المواطن قبل إيداع الدعم Icon وفاة فرانز بيكنباور أسطورة الكرة الألمانية Icon 3 ظواهر قارسة البرودة حدثت في التسعينيات Icon إحباط تهريب 115 كيلو قات في جازان Icon نجم الاتحاد على رادار توتنهام Icon فيلم هورايزون السعودي على نتفلكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عام 1926 جاء برد قارس واستمر 40 يومًا

3 ظواهر قارسة البرودة حدثت في التسعينيات

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤٦ مساءً
3 ظواهر قارسة البرودة حدثت في التسعينيات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سلط خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، الضوء على طبيعة أجواء العام الحالي، كما استعرض تاريخيًّا بعض الظواهر قارسة البرودة التي حدثت في التسعينيات.

وقال الزعاق خلال فقرته المذاعة على قناة العربية: إن العام الدافئ تطول فيه فترة الدفء كحال هذا العام، أما السنة الباردة تطول فيها فترة البرد.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى فروع المراعي

وظائف شاغرة لدى فروع المراعي

ناد سعودي يبدأ التفاوض مع محمد صلاح

ناد سعودي يبدأ التفاوض مع محمد صلاح

حالات نادرة

وأكمل، أن البرد يكون قارسًا في حالات نادرة؛ ففي عام (1926) جاء برد قارس واستمر 40 يومًا فأهلك الماشية والمزروعات وسميت تلك السنة بأنها “سنة البرد”.

وأردف الزعاق، أنه خلال عام (1956)، هطلت أمطار غزيرة جدًّا، استمرت 28 يومًا على شرق الحجاز ونجد والكويت والعراق فهدت وأغرقت منازل كثيرة وسميت سنة الغرق.

ولفت إلى أنه خلال عام (1925) عصفت رياح شديدة جدًّا في عرض البحر وأهلكت ثمانية آلاف من البحارة وأثرت على سلطنة عمان والإمارات وقطر والمملكة والكويت والبحرين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم