3 عروض لرحيل جوتا عن الاتحاد جستنيه: محمد صلاح لن ينتقل للهلال الضباب يغطي منتزه غابة رغدان في الباحة “سدايا” تطلق معسكر حوكمة البيانات أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق موعد إعادة فتح بوليفارد سيتي رئيس ماكدونالدز: المقاطعة تضر أعمالنا في الشرق الأوسط أسعار فحوصات القلب بحاجة إلى إعادة النظر.. الإيكو بـ 1000 ريال! احذروا نقص الفيتامينات بعد عملية التكميم القنوات الناقلة لـ مباراة إنتر ميلان ضد هيلاس فيرونا
تُسيطر حالة من الغموض على مستقبل النجم البرتغالي جواو فيليبي “جوتا”، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة.
وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي أن نادي الاتحاد تلقى 3 عروض رسمية لنجمه جوتا صاحب الـ24 عامًا، في الميركاتو الشتوي الحالي، أحدها على سبيل الإعارة من ناد سعودي.
وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل، إلى أن إدارة نادي الاتحاد والمدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو سيُناقش وضع جوتا، وحسم مصيره قريبًا.
وكان جوتا، قد انضم إلى الاتحاد في الصيف، إلا أنه خرج من القائمة المحلية بعد التعاقد مع المدافع البرازيلي لويز فيليبي، وكان بعيدًا عن حسابات، قبل أن يُشارك في بعض مباريات دوري أبطال آسيا.
ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على الصعيد الدفاعي خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، الأمر الذي كلفه فقدان العديد من النقاط، والتراجع في ترتيب دوري روشن السعودي.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، من الفوز 8 مرات والتعادل 4 مرات والخسارة 6 مرات، وسجل 34 هدفًا، واستقبل 26 هدفًا.