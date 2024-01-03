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خلال الميركاتو الشتوي الحالي

3 عروض لرحيل جوتا عن الاتحاد

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
3 عروض لرحيل جوتا عن الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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تُسيطر حالة من الغموض على مستقبل النجم البرتغالي جواو فيليبي “جوتا”، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد يُناقش عروض رحيل جوتا

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي أن نادي الاتحاد تلقى 3 عروض رسمية لنجمه جوتا صاحب الـ24 عامًا، في الميركاتو الشتوي الحالي، أحدها على سبيل الإعارة من ناد سعودي.

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جوتا
اللاعب البرتغالي – المصدر spl

وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل، إلى أن إدارة نادي الاتحاد والمدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو سيُناقش وضع جوتا، وحسم مصيره قريبًا.

وكان جوتا، قد انضم إلى الاتحاد في الصيف، إلا أنه خرج من القائمة المحلية بعد التعاقد مع المدافع البرازيلي لويز فيليبي، وكان بعيدًا عن حسابات، قبل أن يُشارك في بعض مباريات دوري أبطال آسيا.

جوتا
اللاعب البرتغالي – المصدر @ittihad

الاتحاد يُعاني بدوري روشن

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على الصعيد الدفاعي خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، الأمر الذي كلفه فقدان العديد من النقاط، والتراجع في ترتيب دوري روشن السعودي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، من الفوز 8 مرات والتعادل 4 مرات والخسارة 6 مرات، وسجل 34 هدفًا، واستقبل 26 هدفًا.

الاتحاد - نادي الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

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