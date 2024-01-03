3 عوامل للوقاية تمنع وقوع الأمراض القبض على 6 مقيمين لانتحالهم صفة غير صحيحة والسطو على منزل أول ظهور لوزير الدفاع الأمريكي بعد دخوله المستشفى سرًّا سقوط غينيا ضد السنغال بثنائية في أمم إفريقيا هل يشترط عقد الإيجار للمتزوج في حساب المواطن؟ سيناريو مجنون يؤهل الكاميرون لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا ريف يستعرض المِيَز النسبية في الرياض لا يوجد عسل يقوي جنسيًّا إصابة رونالدو قد تكون السبب .. إعلاميون يحللون أسباب إلغاء وديات النصر في الصين شاهد .. بكاء محمود فايز بعد مباراة سوريا ضد الهند يُشعل منصات التواصل الاجتماعي
أكد الدكتور خالد العبدالكريم، وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الصحية الأولية، أن هناك 3 عوامل للوقاية تمنع وقوع الأمراض.
وقال العبدالكريم، خلال حواره إلى برنامج الشارع السعودي على قناة السعودية: إن من سبل الوقاية ممارسة الرياضة، الطعام الصحي، الفحص المبكر.
وتابع أن الوقاية تشمل ثلاث سنوات أولها تمنع حدوث الأمراض، ويشمل المستوى الثاني سرعة اكتشاف الأمراض مبكرًا للسيطرة عليه، أما المستوى الثالث فيشمل التدخل الوقائي.