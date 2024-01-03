أكد الدكتور خالد العبدالكريم، وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الصحية الأولية، أن هناك 3 عوامل للوقاية تمنع وقوع الأمراض.

وقال العبدالكريم، خلال حواره إلى برنامج الشارع السعودي على قناة السعودية: إن من سبل الوقاية ممارسة الرياضة، الطعام الصحي، الفحص المبكر.

3 سنوات

وتابع أن الوقاية تشمل ثلاث سنوات أولها تمنع حدوث الأمراض، ويشمل المستوى الثاني سرعة اكتشاف الأمراض مبكرًا للسيطرة عليه، أما المستوى الثالث فيشمل التدخل الوقائي.